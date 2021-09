Mileta Rajovic dukker op i 87. minut og gør det til 2-1 for Næstved i søndagens 2. divisionskamp mod AB. Det var Rajovic? sjette sæsonscoring. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Rajovic har ramt det meste

Sport Sjællandske - 08. september 2021 kl. 21:59 Af John Ringstrøm

Der var store forventninger til den store angriber Mileta Rajovic, da Næstved Boldklub i vinterpausen hentede ham i FC Roskilde.

Men for både Rajovic og holdet blev det til et skuffende forår 2021 i 2. division. Blot seks sejre og sølle to mål fra den 1,89 meter høje angriber, der alligevel blev foretrukket helt i front frem for en blandt andre Christoffer Thrane.

Der var derfor stor undren ikke mindst blandt »de grønne« fans omkring daværende cheftræner Pedro Hipolitos beslutning om at prioritere Rajovic, og skuffelsen var lige så stor, da klubben i sommerpausen ikke valgte at forlænge med Thrane og beholde Rajovic.

Men mon ikke tonen har fået en anden lyd nu. Christoffer Thrane er skiftet til norsk fodbold, mens Mileta Rajovic i den grad er lyst op i Næstveds hidtidige seks kampe.

Næstved har vundet fem af de seks kampe og kun i sæsonpremieren ude mod Skive har Mileta Rajovic ikke scoret.

Det er blevet til et mål i hver af kampene mod Kolding, Hillerød, HIK og B93 samt senest to af slagsen hjemme mod AB. Rajovic har dermed scoret seks af holdets ni mål indtil videre.

- Det er selvfølgelig dejligt at se, at vi ligger nummer ét i turneringen og at jeg også ligger nummer ét på topscorerlisten. Det er jo også et mål for mig, at jeg kan hjælpe holdet med at lave så mange mål som muligt. Og at vi vinder med en enkelt hver gang, og det er mig, der scorer, har jeg det bare fint med, siger en meget tilfreds Mileta Rajovic.

I forhold til hans første halvsæson i den sydsjællandske klub oser han nu af overskud og selvtillid, hvilket til dels bunder i den tillid, han får fra klubbens nye cheftræner Peter Bonde, men naturligvis også i den stime af mål, han sætter ind.

- Der er meget stor forskel på mit forår og nu. Da jeg kom til klubben, var det med at lære spillerne, mønstrene og alt det der at kende. Nu er der kommet ny træner og nye spillere til. For mig har det måske også bare været godt at få en ny start her i sommer, hvor det fra første træningskamp begyndte at give pote. Så får man jo noget selvtillid som angriber. Man føler, at det er stolpe-ind i stedet for stolpe-ud, som det jo var i første halvsæson, jeg var her.

Den 22-årige angriber har trods sin unge alder været vidt omkring. Efter ungdomsfodbold hos både AB, Randers FC og Brøndby fik han sine første senior-divisionskampe hos B93.

Herfra gik han i en kort periode til HB Køge og derefter til FC Roskilde, hvor han markerede sig med seks mål i 18 1. divisionskampe. Efter roskildensernes nedrykning lavede han tre mål i 11 2. divisionskampe, og den statistisk er han allerede langt over hos »de grønne« nu.

- Jeg har ikke sat noget mål for, hvor mange mål jeg skal lave. Når jeg går ind til hver enkelt kamp, og sådan tror jeg alle angribere har det, regner man bare med at score i hvert fald en enkelt. Det er også sådan, jeg har det, siger Rajovic, der bor i Ballerup og i øjeblikket kun fokuserer på fodbolden i Næstved.

- Når man får lavet det første mål, vokser selvtilliden, og så føler man, at man kan gå på vandet. Man skal bare ride videre på bølgen, og det er det, jeg har gjort her i sæsonstarten, konstaterer han.

Hvor vidt hans målnæse og holdets stime af sejre - eller i hvert fald point der ruller ind på kontoen - rækker til i sidste ende, vil Mileta Rajovic ikke sætte konkrete bud på.

- Vi tager en kamp af gangen. Men lige p.t. ser det jo godt ud. Jeg skal ikke stå og snakke om oprykning og alle de ting, for der er stadig mange kampe. Men kan vi blive ved med at levere, som vi gør, kan det jo se rigtig godt ud, mener den stærke angriber, der indtil videre har scoret med både hoved og fødder.

Næste opgave for topscoreren og hans holdkammerater bliver søndagens udekamp mod Aarhus Fremad, der på er noteret for fem point i seks kampe. Kun én sejr er det blevet til i form af 3-0 ude over Kolding IF.