Rafaelson er solgt til vietnamesiske Nam Dinh, og det frigiver umiddelbart nogle lønkroner, der skal kastes i en pulje til en eller to nye angribere.

Rafa-salg frigiver lønkroner til erstatning

Sport Sjællandske - 12. januar 2020 kl. 17:22 Af Simon Ydesen

Den brasilianske angriber Rafaelson er nu fortid i Næstved, da det står klart, at han er solgt til den vietnamesiske klub Nam Dinh. Salget er det første markante, som Næstved foretager i tiden med de udenlandske ejere, men der er dog ikke tale om et salg, som gør Næstved til en rig klub.

- Der er ikke så meget økonomi i det for os. Der er nogle klausuler, der kan blive gode, men først og fremmest betyder det her salg, at vi får frigivet nogle lønkroner, som vi kan bruge til at finde en eller to afløsere, siger sportschef Peter Dinesen.

Sportschefen er nu en spændende erfaring rigere i forhold til at klare et forhandlingsforløb med en vietnamesisk klub.

- Det har været en udfordring, men vi har klaret det over WhatsApp (en international kommunikations-app). Der har været lidt misforståelser undervejs, men vi fik klaret det hele, og det har været spændende at prøve, siger Peter Dinesen.

Næstved-sportschefen fortæller endvidere, at handlen først og fremmest kom i stand via et forarbejde fra Rafaelsons egen agent.

- Det var Rafaelsons agent, der fandt frem til den her mulighed. Så det handlede for os om at blive enige, og det blev vi relativt nemt, siger Peter Dinesen.

Det blev til fem mål i 26 kampe for Rafaelson. Ikke helt det antal scoringer, som man havde håbet på, da han ankom til Næstved sidste forår. Peter Dinesen var i bundog grund stadig fan af de kvaliteter, som Rafaelson besidder, men han erkender også, at klubbens situation i bunden af 1. division kalder på en anden løsning i front end den brasilianske angriber.

- Jeg er fortsat overbevist om, at Rafa ville være blevet en succes for os, hvis vi havde haft ham et par sæsoner til, men den slags tid har vi bare ikke lige nu. Vi skal have en angriber, der kan score mål her og nu, og der var Rafaelson ikke, siger Peter Dinesen.

- Han har en stærk fysik, og der var også nogle gode fodboldmæssige kompetencer, men problemet var til syvende og sidst, at vi ikke fik nok mål fra ham, men vi ønsker ham held og lykke med det nye eventyr. Vi har kun gode ting at sige om den måde, som han har repræsenteret Næstved på både på og udenfor banen, siger Peter Dinesen.

Med salget af Rafaelson kan Peter Dinesen og den øvrige sportslige sektor nu for alvor stille sigtekornet ind på at finde nogle offensive forstærkninger.

- Vi skal have en eller måske to nye angribere ind. Det nye trænerteam vil meget gerne have en angriber med fysik, som er i stand til at holde fast i bolden og score nogle mål. Det er en svær opgave at finde den slags spillere, men vi har nogle stykker i kikkerten, siger Peter Dinesen.