Se billedserie Arnel Dedic fik ikke helt det gensyn, som han havde håbet på i Horsens. Sejren udeblev nemlig for Team FOG Næstved. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Rædselsfuldt gensyn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rædselsfuldt gensyn

Sport Sjællandske - 06. november 2019 kl. 21:27 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang siden sin fyring i forårets DM-finalekampe var Arnel Dedic tilbage på sin tidligere hjemmebane i Horsens, hvor det blev til et kæmpe nederlag på 97-67. Team FOG Næstved er fortsat uden sejr over et andet Pro A-hold. I Horsens var man ikke chanceløs, men man var bare ikke skarp nok, da det hele spidsede til.

Dermed fik Arnel Dedic ikke just det gensyn, som han givetvis havde håbet på med den klub, hvor han både har været spiller og siden træner igennem mere end 10 år.

Onsdagens kamp i Horsens lignede et foreløbigt lavpunkt for sæsonen, da man var milevidt fra at kunne følge med Arnel Dedics tidligere klub.

Team FOG Næstved fik en hæderlig indledning på kampen, men midtvejs i første quarter kom Horsens i front, og der blev værterne resten af kampen. Faktisk blev føringen kun større og større, hvilket mest af alt kan spores tilbage på større kvalitet på Horsens' defensive aktioner. Team FOG Næstved havde nemlig periodevis meget svært ved at komme til fornuftige afslutninger mod et aggressivt Horsens-forsvar. Modsat var det markant lettere for østjyderne at skabe gode skudmuligheder, når man var på bolden.

Allerede inden sidste quarter virkede kampen afgjort med en 70-50-føring til Horsens. Det indtryk formåede Team FOG Næstved-spillerne ikke at ændre markant på i de sidste 10 minutter, som derfor blev ren hygge for hjemmeholdet, mens flere af Team FOG-spillerne lignede folk, der gerne ville ud i den ventende bus hurtigst muligt.

Det var første kamp for Rob Marberry i Team FOG Næstved-trøjen. Den nye amerikanske forward leverede et fint indtryk men med plads til og håb om forbedringer. Den nye amerikanske forward ser ud til at have noget af den hårdhed, Team FOG har manglet tidligere.

Det andet nye ansigt Jahmal Jones fik ikke sat det store aftryk på kampen, og direkte sat op mod Horsens' amerikanske guard Roberto Gallinat var der ganske enkelt klasseforskel.

Efter kampen skulle Arnel Dedic ikke blot forholde sig til den store afklapsning. Det helt store spørgsmål var, hvordan det havde været for den tidligere Horsens-træner at være tilbage på sin gamle hjemmebane. Dedic måtte dog først og fremmest forholde sig til, at det var blevet til et 30 pointsnederlag.

- Vi skulle vise noget hårdhed, og det gjorde vi slet ikke. Horsens kom ud og var meget mere klar, og det skuffer mig, for vi fik ikke puttet den fysiske indsats ind i kampen, som vi burde have gjort, siger Arnel Dedic, der er klar over, at Team FOG Næstved lige nu har lang vej til det ønskede topniveau.

- Jeg var godt klar over, at vi ikke rent teknisk ville komme ud at præstere helt på toppen, fordi vi stadig er ved at spille holdet sammen, men jeg havde forventet mere, end det jeg så, siger en meget ærlig Arnel Dedic, der samtidig slår fast, at han ikke er ved at gå i panik trods fire nederlag i fire kampe mod de øvrige Pro A-hold.

- Der er stadig masser af tid. Vi skal nok blive bedre, og vi kan sagtens nå at ramme det ønskede niveau, siger Arnel Dedic.