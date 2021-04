Christian Raadmand (i hvid trøje) har tidligere spillet for Herlufsholm og har også en fortid på divisionsholdet i Næstved. Nu står forsvarsspilleren så foran sin debut i endnu en lokal klub, for han har lovet Vordingborgs træner Jan Faber at hjælpe lidt til. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Raadmand hjælper til i Vordingborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Raadmand hjælper til i Vordingborg

Sport Sjællandske - 09. april 2021 kl. 06:12 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Når Vordingborg lørdag møder Herlev i danmarksserien, kan sydsjællænderne meget vel have en debutant på holdet.

Træner Jan Faber har nemlig allieret sig med den tidligere Næstved- og Herlufsholm-spiller Christian Raadmand.

Den 28-årige forsvarsspiller bor egentlig i Tyskland, hvor han arbejder for et medicinalfirma, men lige nu er han på forlænget påskeferie i Danmark. Og det kan komme Vordingborg til gavn.

- Jeg har alligevel ikke mulighed for at komme på kontoret, så i Tyskland skulle jeg arbejde fra min lejlighed i Mainz. Så kunne jeg lige så godt tage til Danmark og arbejde herfra, siger Christian Raadmand, der flyttede til Tyskland i januar 2020.

Inden afrejsen spillede Christian Raadmand for Fremad Valby i danmarksserien, mens spilletilladelsen nu ligger i den tyske Landesliga-klub SpVvg Ingelheim.

Først når der er styr på papirarbejdet er han klar til at tørne ud for Vordingborg, og så må tiden vise, hvor mange kampe, det bliver til.

- Jeg ved ikke, hvor længe jeg er hjemme. Men i og med, at der er et ret komprimeret kampprogram, så håber jeg da, jeg kan nå at hjælpe lidt til, siger Christian Raadmand.

I sommerferien trænede Christian Raadmand med i Vordingborg, så han kender allerede lidt til sine nye holdkammerater, og han har også spillet sammen med flere af dem tidligere.

- Jeg kender jo også Jan Faber fra Herlufsholm, og vi har altid haft det godt sammen. Så da han fortalte, at de var lidt pressede dernede, så sagde jeg ja til at hjælpe, siger Christian Raadmand.

Og den hjælp er Jan Faber glad for.

Vordingborgs hold er plaget af skader, og med 10 kampe de næste fem uger, er der brug for en bred trup.

- Det er altid rart at få en mand på 1,95 meter, der kan rydde op. Og hvis han kan nå at være med i syv-otte kampe, så betyder det meget. Bare det at de andre kan blive aflastet lidt, har stor betydning, siger Jan Faber.

På grund af corona-pause har Christian Raadmand kun spillet otte kampe for sin tyske klub, og han har ikke været i aktion siden oktober.

Derfor er han lidt usikker på sit niveau her og nu. Og han har også svært ved at bedømme niveauforskellen på Ingelheim og Vordingborg.

- Jeg vil tro, at niveauet i Ingelheim svarer til danmarks- eller sjællandsserien, men det er svært at vurdere. Spiller for spiller, er jeg sikker på, at Vordingborg er bedre, men jeg er i tvivl om, hvordan det ville gå i en kamp. Vi træner hårdere i Tyskland, og det er et meget tydeligere spilkoncept, end jeg har været vant til i Danmark, siger Christian Raadmand.

- Jeg kan jo godt lide at slå nogle lange diagonalafleveringer, men det fik jeg hurtigt besked på at stoppe med omgående. »Sådan gør vi ikke«, fik jeg at vide. Så det hele er mere organiseret og struktureret, og der er en helt anden autoritet hos træneren end herhjemme. De unge spillere er jo nærmest bange for ham. Og så kommer jeg med min danske tilgang og ødelægger det hele...,. siger han med et grin.