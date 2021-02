Hampus Söderlund skuffede fælt, da han tabte sin anden kamp i holdmatchen mod B75. Nederlaget var stærkt medvirkende til, at Næstved endte med at tabe efter golden set. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Profilerne svigtede i Hirtshals Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Profilerne svigtede i Hirtshals

Sport Sjællandske - 21. februar 2021 kl. 19:34 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Det var grundspillets andenplads, der stod på spil, da Næstveds batmænd var kørt helt til Hirtshals for at spille sidste runde i bordtennisligaens grundspil.

En sejr ville sikre andenpladsen efter suveræne Roskilde, mens et nederlag ville sende sydsjællænderne en plads ned i tabellen og modstanderen fra Hirtshals en plads op. Der var med andre ord lagt op til en direkte duel om andenpladsen.

Da de første fire kampe i holdmatchen var afviklet, lignede det alt andet lige en sejr til Næstved. Foran med 3-1 i vundne kampe og et overkommeligt slutprogram gjorde, at sydsjællænderne gik til ophold med en god mavefornemmelse.

Den mavefornemmelse blev dog stille og roligt forvandlet til mavepine i takt med, at de sidste fire kampe blev afviklet.

Første skridt på vejen mod de selvforskyldte pinsler kom, da Hampus Söderlund trods status af storfavorit mod Hirtshals' Kamil Dziadek formåede at tabe sin kamp i fem sæt. Oven i købet efter at have været i front med 8-4 i femte og afgørende sæt.

- Det er sådan en kamp, han burde vinde 10 ud af 10 gange. Hampus burde bare lukke den kamp, og så er der ikke så meget mere at snakke om, for så havde vi vundet kampen, siger Jeppe Spottog.

Næstveds sportschef måtte imidlertid sande, at en ulykke sjældent kommer alene.

- Malthe Möregårdh tabte også sin anden kamp, og det var også en kamp, som han under normale omstændigheder burde vinde, så det var en skidt anden runde, vi havde gang i, konstaterer Jeppe Spottog.

Inden han nåede at tænke nærmere over det, havde Næstved formøblet sin 3-1-føring, og nu skulle Radim Bako besejre vendelboernes Peter Svenningsen for at sende holdkampen ud i golden set-afgørelse.

Det formåede Radim Bako i sikker stil med sætcifrene 3-1. Så var spørgsmålet blot, hvilken matchup, der endte med at blive valgt til golden set, hvor de to holdansvarlige skiftes til at vælge en af de foregående otte kampe fra.

Det endte med, at Radim Bako og Peter Svenningsen måtte på den igen, hvilket i første omgang overraskede Jeppe Spottog.

- Det kom lidt bag på os, da Radim lige havde vundet sin direkte kamp mod Peter relativt sikkert. Det viste sig bare, at Peter Svenningsen hævede niveauet meget i golden set, og så endte vi med at tabe, siger Jeppe Spottog.

På den mere end fire timer lange hjemtur kunne han så fundere over, hvad der gik galt.

- Det var jo helt klart, at Hampus Söderlund ikke vandt sin kamp. Der er ikke noget at gøre ved det. Om en uge får vi mulighed for revanche, når vi møder B75 Hirtshals igen. Denne gang i den første kamp i slutspillet, siger Jeppe Spottog.