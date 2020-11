Profil på krykker

Forleden måtte den sædvanlige anfører nøjes med at se på, da holdkammeraterne tabte 1-3 til Køge i Volleyligaen, og i værste fald er hun færdig for resten af sæsonen.

- Sidste gang var det korsbåndet, men denne gang mener de, at det er de yderste og inderste ledbånd. Så jeg har en lille forhåbning om, at det måske alligevel ikke er helt så slemt, siger den tidligere ungdomslandsholdsspiller.

- Jeg var til et tjek i sommer, og den viste, at korsbåndet var blevet slappere. Det optimale havde været en operation, men det ville passe dårligt i forhold til volleyball, så jeg spurgte, om det ikke kunne vente. Og det kunne det godt, siger Chelsea Ingabire.

- Jeg var klar over, at der var en risiko for en skade til. Men det var ikke det samme, der skete. Første gang lavede jeg et overstræk i knæet, da jeg landede. Denne gang vred jeg knæet, siger en ærgerlig Chelsea Ingabire.