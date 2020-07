Jesper Christiansen har valgt at sætte sin underskrift på en to-årig kontraktforlængelse med Næstved. Foto: John Ringstrøm

Profil: Jeg kan ikke slutte med en nedrykning

Sport Sjællandske - 21. juli 2020 kl. 10:17 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jesper Christiansen har i fem år været blandt de mest iøjnefaldende Næstved-profiler. I selskab med spillere som Kristoffer Munksgaard, Mikkel Rygaard og Jacob Pryts har Jesper Christiansen været en af de gennemgående karakterer på et Næstved-hold, der i det seneste år har undergået en stor forvandling. Mange Næstved-fans havde derfor frygtet, at Jesper Christiansen ville forlade klubben, når hans kontrakt udløb efter denne sæson.

- Jeg kunne ikke forlade klubben på den her måde. Jeg er kommet til at holde af Næstved, og det er blevet min klub. Jeg vil ikke slutte min tid i klubben med så dårlig en sæson, så jeg har nogle helt klare ambitioner for de kommende to sæsoner, siger Jesper Christiansen, der har forlænget sin aftale med to år.

- I første omgang vil jeg bare gerne til at vinde nogle kampe. Det har vi jo ikke gjort i den her sæson, så det må være første skridt på vejen tilbage mod 1. division, for der skal ikke være tvivl om, at jeg gerne vil have Næstved tilbage i den næstbedste række, hvor jeg føler, at vi hører hjemme, siger Jesper Christiansen.

Derfor har det også været helt vildt frustrerende at sidde udenfor og følge udviklingen siden nytår for den bundsolide forsvarsspiller.

- Jeg tror, jeg har haft det nogenlunde ligesom klubbens fans. Jeg har også været frustreret, og jeg har heller ikke fundet det seneste år specielt sjovt. Men jeg kan forstå på klubbens ledelse, at man holder fast i et godt setup, og det betyder også, at jeg tror på, vi bliver en af favoritterne til at rykke næste sæson, siger Jesper Christiansen.

Den 29-årige forsvarsspiller håber, at han med sin kontraktforlængelse kan sende et signal til nuværende og potentielt kommende holdkammerater om, at det er værd at satse på en fremtid som Næstved-spiller.

- Jeg håber da helt klart, at min kontraktforlængelse vil fortælle andre, at det går mod bedre tider i klubben. Vi skal starte på en frisk, og det tror jeg på, at vi kan gøre, ellers havde jeg heller ikke forlænget, siger Jesper Christiansen.

Han erkender blankt, at han er blandt dem, der håber på noget ro og stabilitet i fremtiden.

- Vi skal i gang med en genopbygning, men jeg har fået præsenteret nogle planer for den nærmeste fremtid, og de lyder både realistiske og meget spændende, siger Jesper Christiansen.

Sportschef Peter Dinesen er ikke overraskende meget glad for forlængelsen med Jesper Christiansen.

- Det her sender først og fremmest et signal om, at vi mener det her seriøst, og det skal gerne vise andre, hvilken vej vi vil gå, siger Peter Dinesen, der beretter om et spændende spillermarked.

- Det er klubbernes marked lige nu. Vi får tilbudt en masse dygtige spillere, så vi er i gang med at finde ud af, hvem vi skal gå efter, siger Peter Dinesen.