Premieresejr i hedebølgen

Af John Ringstrøm

Termometeret sagde over 30 grader og i frøhøjde på kunstbanen i Herlufsholm har det sandsynligvis været tæt på kogepunktet.

Det var under nærmest umenneskelige forhold, at favoritterne fra Herlufsholm og oprykkerne fra Fredensborg spillede den første fodboldkamp i den nye sæson af kvindernes 1. division, og præcis derfor blev kampen aldrig nogen nydelse for de 50-60 fremmødte tilskuere.

- Det er en klassisk premierekamp - næsten for klassisk. Vi havde nerver på og det var voldsomt varmt. Ingen af tingene fik vi rigtig rystet af os, siger Herlufsholms cheftræner Thomas Rune.

Hjemmeholdet havde bolden stort set konstant, men det havde meget svært ved at omsætte spillet til deciderede målchancer.

Måske var der også en snert af undervurdering af gæsterne, der spillede ind, men Fredensborg gjorde det faktisk fint og gjorde det svært for Herlufsholm at komme frem til afslutninger.

- Vi har bolden rigtig meget, men formår ikke at producere chancer. Vi har lidt en udfordring, når modstanderne parkerer bussen, men vores genpres fungerede heller ikke - måske på grund af vejret, funderer Thomas Rune.

Han gav debut til Patricia Bruun og Ida Skovbo fra start, mens Julia Hjørlunde Hansen fik comeback.

Unge Bruun måtte melde forfald efter cirka 20 minutter, da hun fik det dårligt i vamen. De to andre knoklede på og især Julia Hansen er en sand arbejdshest, der også havde et glimrende langskudforsøg, der sneg sig lige over mål, med omkring et kvarter tilbage.

Efter en ørkenvandring de første tre kvarter fik værterne endelig hul på bylden små 10 minutter efter pausen.

Victoria Nordbeck tog chancen udefra og bolden sejlede i en fin bue over Fredensborgs målmand. Stor jubel hos Herlufsholm og holdets fans, der nu troede, at den hellige grav var velforvaret.

Men trods kæmpe overvægt kom værterne ikke nærmere en scoring nummer to, der ville lukke opgøret. Og i stedet var der ved at gå en anelse panik i de bagerste geledder, hvor Fredensborg med et tilfældigt indlæg kunne have scoret en forløsende udligning.

Hjemmeholdet havde dog også en mulighed mod slutningen, hvor Majken Nørregaard med lidt mere overblik havde fundet en fri medspiller i stedet for at afslutte selv.

- Folk knoklede røven ud af bukserne, og vi kan tage en sejr med herfra, siger Thomas Rune, der også gav debut til den bare 15-årige Alberte Amby.