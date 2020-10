VK Vestsjællands to nye spillere, Brandon Greenway og Jordan Darlington (8), får ikke blokeret Hvidovres smash i denne situation. Foto: Anders Ole Olsen

Premierenederlag efter gyserafslutning

Godt to og en halv times volley skulle der til, før gæsterne fra Hvidovre kunne trække sig sejrrigt tilbage med en sejr på 16-14 i femte sæt, men det var lige før, kampen var tippet til vestsjællændernes fordel.

Jacob Bech havde indtil da stået for de pointgivende, vigtige server, men desværre for værterne sendte han den næste serv i nettet til Hvidovre-føring 15-14, og på den efterfølgende bold smashede VKVs store profil Kalle Madsen bolden ud af banen.

De sidste afgørende bolde missede vestsjællænderne og det betød et nederlag i sæsonens første kamp til den debuterende cheftræner Rolf Meegdes.

- Ja, dagens sidste serv gik i netkanten, men Bech havde også hevet os op fra 8-14. Hvidovre havde så også sat store drenge på Kalle, som smashede ud til sidst. Hvidovre havde én stor mand, vi ikke havde styr på, resten havde vi, siger Meegdes, der ikke kan skjule skuffelsen over premierenederlaget.

- Vi skal ikke tabe 2-3 hjemme til Hvidovre. Hvis vi vil være med fremme og presse på i denne sæson, skal vi ikke tabe sådan en kamp. Jeg siger ikke, vi skal slå dem stort, for Hvidovre er også et top 6-hold, men vi skal helst vinde over dem hjemme, mener Meegdes.