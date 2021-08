Abdoulie Njai startede på bænken i pokalkampen mod Holbæk, men er formentlig blandt Peter Bondes foretrukne til startopstillingen mod Skive i premieren. Foto: Thomas Olsen

Premiere med mange ubekendte

Sport Sjællandske - 06. august 2021 kl. 22:30 Af John Ringstrøm

Efter ikke engang en måneds forberedelse bliver der lørdag fløjtet op til sæsonpremieren i 2. division.

For Næstved Boldklubs vedkommende står den på et opgør på Hancock Arena i Skive mod de nordjyske nedrykkere, der sammen med blandt andre den anden nedrykker, Kolding IF, regnes for favoritter til de to oprykningspladser. Netop Kolding er sågar sydsjællændernes modstander nummer to næste weekend på hjemmebane.

- Ja, vi kan lige så godt tage dem nedefra med det samme, siger Næstved-træner Peter Bonde med et smil.

Hvordan han og den »grønne« trup vil tage Skive i premieren, skal blive spændende at se. Træningskampene har offensivt været opløftende for Næstved, mens Bonde og holdet fik én over snuden i tirsdagens pokalkamp ude mod danmarksserieholdet Holbæk, der vandt 2-0.

- Vi kom til at rokere for meget rundt mod Holbæk. Efter en fin præstation mod B93 (5-3-sejr, red.), valgte vi at dosere rent fysisk mod Holbæk og lave noget rotation. Men det var en klassisk pokalkamp, hvor det »lille« hold forsvarede sig med sit liv. Nu gælder det for første gang tre point mod Skive, og der vil jeg vende tilbage til en normal opstilling, lyder det fra Peter Bonde, der har sin idealopstilling i hovedet, men naturligvis ikke vil afsløre den.

Umiddelbart er Mathias Høst dog stadig ankelskadet, mens Frederik Christensen fik et skrub mod Holbæk og derfor er tvivlsom.

Skibonitterne er ikke ukendte for Næstved, selv om de to mandskaber spillede i hver sin division sidste sæson.

- Vi har et fint kendskab til dem. Ulrik Balling (assistenttræner, red.) har set dem og Rasmus Ølegaard (analytiker, red.) har lavet analyse på dem. Det fik spillerne præsenteret på video torsdag, så de er forberedt på, hvem der er profiler og hvordan de spiller. Men vi ved godt, Skive kan lave noget andet. I deres pokalkamp spillede de senest med tre mand i bagkæden, og det har de aldrig gjort før, siger Bonde.

Det nordjyske hold har haft gang i svingdøren hen over sommeren.

- Vi har også selv fået en del nye, og det handler om at være tålmodig. Vi arbejder på mange ting, og vi kan ikke nå det hele på så kort tid, erkender Peter Bonde, der endnu har svært ved at udpege favoritroller, outsidere og så videre i 2. division.

- Alle snakker om B93, og de har et fint hold. Kolding har jeg ikke så meget til, men de må være den største favorit. Generelt kender jeg ikke så meget til de jyske hold, lyder det fra Peter Bonde.

Næstved-chefen glæder sig som et lille barn til at komme igang med turneringen og dermed gøre comeback som cheftræner i den klub, han sidst var cheftræner i for godt 21 år siden.

- Maven har det fint. Det har været fantastisk at komme tilbage, og jeg har nydt hver eneste dag. Vi vil selvfølgelig helst vinde og derfor generede nederlaget til Holbæk os, men spillerne arbejder hårdt. Det er en talentfuld trup med nogle unge spillere, der måske ikke er helt flyvefærdige, men jeg ville ikke bruge dem, hvis ikke de var gode nok. Og meningen er jo, at vi skal lave vores egne spillere over tid, konstaterer Peter Bonde, som efterhånden har været hele organisationen igennem.

- Jeg har netop for første gang mødt alle trænerne helt ned til U11 i Talentcentret, og de er bare dedikerede. Vi er selvfølgelig afhængige af, at vores førstehold vinder kampe, men vi er godt i gang med at bygge fundamentet, lyder det fra en begejstret Bonde.