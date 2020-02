Alexandra Bøje (forrest) og Mette Poulsen tabte lørdagens DM-finale i damedouble efter tre lange sæt, men trods et par hårde kampe ved DM, er de klar til EM for hold. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Poulsen kan få brug for single-skoene

Danmark er forsvarende mestre hos både mænd og kvinder ved EM for hold - og også storfavoritter til at genvinde guldet ved mesterskaberne i franske Liévin i denne uge.

Afbudet fra Kjærsfeldt kan betyde ekstra arbejde for en anden tidligere Skælskør-spiller. Selv om Mette Poulsen fra Næstved har indstillet karrieren som singlespiller for at satse på double, kan den dobbelte danske mester nemlig bliver tvunget ud i et comeback under EM.