Hendrik Starostzik har sammen med Marcus Mlynikowski anmeldt holdkammeraten Alexander Schmitt for vold efter en episode i København i maj. Starostzik er taget hjem til Tyskland, mens Mlynikowski stadig spiller kampe sammen med Schmitt for Næstved. Foto: John Ringstrøm

Politisag mellem tyske Næstved-spillere

Den garderhøje tyske forsvarsspiller, der netop har forladt Næstved Boldklub for at tage tilbage til Tyskland, var i maj taget en tur til København sammen med landsmændene Dennis Blaser, Marcus Mlynikowski og Alexander Schmitt. Her havde de lejet en lejlighed via airbnb.

Det der skulle have været en hyggelig aften i holdkammeraters selskab udviklede sig til lidt af et mareridt, hvis man spørger Hendrik Starostzik.

