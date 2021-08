Den tidligere Herlufsholm-spiller Mathilde Bak (hvid trøje) var med sin nuværende klub NFC/VIF med til at tabe 1-6 til sin gamle klub. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Pligtsejr i pokalopgør

Sport Sjællandske - 11. august 2021 kl. 22:45 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der var den forskel, der skal være, da Næstved Herlufsholms 1. divisionskvinder spillede sig videre til anden runde af pokalturneringen med en 6-1 sejr ude over det sammensatte Vordingborg IF- og Nykøbing FC-hold.

Mens NIF HG'erne er i gang med deres turnering, skal NFC/VIF først i aktion i Kvindeserie Øst 22. august.

- Vi har nogle, der først lige er kommet fra ferie, så vi er ikke helt, hvor vi skal være endnu. Konditionelt hang vi lidt efter, erkender NFC/VIF-træner Brian Baran.

Han havde intet at indvende mod gæsternes sejr.

- Det er fuldt fortjent. Vi blev fanget en del i deres pres og deres løb på kanterne. Men vi har 10-12 minutter i 1. halvleg, hvor vi havde to større chancer, som vi ikke fik spillet til ende, siger Baran.

De gæstende favoritter kom foran direkte på frispark sat ind af Katrine Krag-Andersen. Lidt uheldigt for værternes keeper, den tidligere HG-spiller Emma Jensen, som blev dømt for at have hånd på bolden ved et udspark uden for feltet.

Ved pausen var NIF HG foran 3-0, og i 2. halvleg fik en del af reserverne spilletid.

- Vi skifter, så alle får spilletid. Men det var en pligtsejr. Banen var lidt langhåret og ikke til vores fordel, og så er pokalkampe, som de er. Der går lidt tid, inden vi kommer i gang, men vi har et hav af chancer. I mine øjne kunne vi godt have vundet 9-1 eller 10-1. Men NFC/VIF var tændt og ære til dem for en god indsats. De gjorde, hvad de kunne, siger NIF HGs sportschef Steen Hansen.

Næstved Herlufsholm scorede yderligere til 6-0 med seks minutter tilbage. Blandt andre kom israelske Rachel Shtainshnaider, Freja Hansen og Cajsa Hansen for første gang på måltavlen for deres nye klub.

I slutminutterne fik hjemmeholdet reduceret og pyntet til 1-6 efter et frisparksindlæg, hvor bolden dumpede ned til Celine Dalsten.

NFC/VIF kan nu koncentrere sig om at gøre sig klar til den nye sæson i Kvindeserie Øst.

- Det bliver et lidt tamt efterår, for det eneste, der er at spille for, er at undgå nedrykning. Og vi kommer helt sikkert til at præge toppen, mener Brian Baran, der også råder over andre tidligere HG-spillere som Mathilde Bak og Louise Brogaard.

Næstved Herlufsholm kan se frem til ny kamp allerede lørdag, hvor holdet i 1. division skal møde B93 på udebane.