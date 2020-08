Plankeværk stod i vejen for Strates lillefinger

Det »uheldige« plankeværk, der bestod af råt, ubeskyttet træ, på Mors-banen ville alle kørere ellers have fjernet, da det virkede farligt. Men det blev det ikke, og det blev altså Strate, det gik ud over.

- Jeg har fået to »spyd« i og en skrue for at holde den blottede sene på plads. Den var revet af knoglen. Et rimeligt kompliceret brud, siger den 28-årige cross-kører, der har sin egen køkkenmontør-virksomhed.