Selena Piek kom til Team Skælskør i 2014 og har været fast inventar lige siden. Den 28-årige hollænder har sagt ja til endnu en sæson hos vestsjællænderne.

Piek tager en sæson mere i Skælskør

Der er stadig lang vej til en fuld holdopstilling, men nu har Team Skælskør i hvert fald mulighed for en ganske hæderlig mixeddouble i næste sæson i Badmintonligaen.

Efter først at have forlænget aftalen med Frederik Søgaard, er vestsjællænderne nemlig også nået til enighed med hollandske Selena Piek.

- Hun er en af dem, vi rigtig gerne ville forlænge med. Hun har været her i nogle år og har spillet godt. Så det var vigtigt for os, siger sportschef Steen Schleicher Pedersen.

Med kun to aftaler endeligt på plads, er der lang vej endnu, men Steen Schleicher Pedersen føler sig ikke presset.

- Det ser fornuftigt ud. Vi tager den tid, vi skal bruge, og tingene skal klares i en bestemt rækkefølge, siger den tidligere landstræner, der holder muligheden åben for at hele den nuværende trup fortsætter.

I hvert fald svarer han nej til spørgsmålet, om der er nogen, der helt sikkert stopper i klubben.

- Nu er folk lidt ekstra hjemme i denne uge på grund af den aflyste German Open, og det gør måske, at vi kan speede processen lidt op, siger Steen Schleicher Pedersen, der netop selv har forlænget sin aftale med Team Skælskør.

Der er dog stadig en stor forhindring før puslespillet kan lægges færdigt.

- Det er ikke meldt nogen holdrunder ud for ligaen og 1. division endnu, og det er ret vigtigt, siger Steen Schleicher Pedersen.

Spillerne skal balancere deres forpligtelser i klubberne med deres individuelle karrierer, så holdkampene skal flettes ind mellem turneringer rundt omkring i verden.

Derfor har Steen Schleicher Pedersen også kontaktet Badminton Danmark med sine betænkeligheder ved sæsonplanlægningen.

- Hvis man følger de datoer, der er meldt ud for resten af danmarksturneringen, så ramler det sammen med Taiwan Open og India International. Det er Super 300-turneringer, og det er det niveau, som mange af de danske spillere er på i øjeblikket. Desværre, siger Steen Schleicher Pedersen.

- Danskerne bør spille de turneringer for at kæmpe sig fremad på verdensranglisten. Og hvis de ikke kommer det, så er de ikke med i Denmark Open - bortset fra herresinglerne - og så er der ikke nogen, der gider se det..., mener han.

Umiddelbart er Selena Piek ikke i fare for at ryge ud af det gode selskab, der har adgang til de stærkeste turneringer.

Hollænderen er lige nu nummer 25 på verdensranglisten i damedouble og nummer 17 i mixeddouble.

På det nuværende Team Skælskør-hold er det kun overgået af Kim Astrup, der er nummer 11 i herredouble.

Så på den baggrund forstår man godt, Steen Schleicher Pedersens glæde over at have fået aftalen på plads med den 28-årige doublespecialist.

- Jeg er også glad for at blive et år mere. Det føles som om TSS har været min hjemklub de sidste par år. Jeg kender folk, de kender mig, jeg synes godt om vores hold, og jeg tror på, at vi kan gøre det bedre end i år, siger Selena Piek, der er klar til sin syvende sæson i Skælskør.

I fredags sikrede de regerende danske mestre sig en ny sæson i Badmintonligaen med en sejr over Værløse, men for første gang i mange år bliver det ikke til medaljer. Så der er noget at rette op på.

- Det vil jeg gerne bidrage til, og TSS viste, at de var ivrige for at beholde mig, så alt i alt var det en let beslutning, siger Selena Piek og erkender, at det har været anderledes at rode rundt i bunden.

- På nogle måder har det været hårdt, men jeg har haft min bedste sæson og kun tabt én kamp. Så det er jeg godt tilfreds med. Resten af holdet har bare været uheldige med en masse skader, siger hun.

Og målet for næste sæson?

- Jeg går altid efter guldet, siger Selena Piek med et smil.