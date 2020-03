Se billedserie Viktor Hald Thorup tømte en sportsforretning for vægte og klager ikke over sine træningsforhold og omgivelser i Portugal. Privatfoto

Perfekt træningslejr i Portugal

Perfekt træningslejr i Portugal

30. marts 2020

Af Claus Rasmussen

Sol fra en skyfri himmel, 20 grader og perfekte træningsforhold.

Sådan er tilværelsen for Viktor Hald Thorup lige nu.

Den 25-årige speedskater fra Slagelse lyder da også ganske tilfreds med situationen i telefonen fra Lagos i det sydlige Portugal.

- Jeg synes, jeg har ramt coronaen meget godt..., siger han med et grin.

Da statsminister Mette Frederiksen meldte ud, at Danmark lukkede ned, fik Viktor Hald Thorup hurtigt fat i sin russiske kæreste Sofia Prosvirnova, der også er speedskater.

Hun skyndte sig til Danmark, og efter ét døgn sammen i Slagelse tog parret et fly fra København til Faro for at tage hul på den hurtigst planlagte træningslejr nogensinde.

- I lufthavnen har der helt proppet med folk, der kom hjem. Men vi var de eneste, der gik gennem security for at rejse ud, siger Viktor Hald Thorup, der ikke har fortrudt, at han gik mod strømmen.

- Hernede bor vi som konger. Priserne er sat ned, for her er ikke nogen turister, og vi har fundet et fedt sted, siger han.

Særlig træningstilladelse

Der er både solsenge og pool til rådighed på Viktor Hald Thorups midlertidige adresse, men han er der ikke for at ligge og fede den - heller ikke selvom kæresteparret oprindelig skulle have holdt forårsferie i Paris.

- Da vi landede, kørte vi direkte i en sportsbutik og købte deres sidste vægttræningsudstyr. Vi fik en stang og 81 kilo, siger Viktor Hald Thorup, der har både cykel og rulleskøjter med hjemmefra.

- Jeg har været her før, så jeg vidste, der både var fine cykelmuligheder og gode rulleskøjtebaner. Generelt bliver man opfordret til at opholde sig inden døre hernede, men nogle portugisiske skøjteløbere jeg kender fortalte, at professionelle sportsfolk kunne søge en speciel tilladelse til at træne hos Portugals olympiske komité. Sådan en har vi fået, så nu kan vi træne på to rulleskøjtebaner, som vi har for os selv, siger Viktor Hald Thorup.

- Så det er helt sikkert, at jeg kommer ud af det her i form. Efter en sæson tager det mig normalt et par måneder at smide det ekstra fedt, der kommer af at slappe af på sofaen og spise McDonald's. Men jeg har aldrig haft så lav fedtprocent på det her tidspunkt af året. Jeg laver heller ikke andet end at spise sundt og træne hele dagen.

Fra Portugal til USA

Viktor Hald Thorup kan se tilbage på en skuffende sæson i World Cup'en, men han sluttede stærkt af i begyndelsen af februar med karrierens næsthurtigste tid på 5.000 meter.

Nu forsøger han så at opbygge et forspring til den nye sæson, der begynder til efteråret.

- Det er en kæmpe fordel at kunne træne optimalt nu, og jeg har en idé om, at mine konkurrenter nok ikke er i lige så god form som mig om tre måneder, siger Viktor Hald Thorup, der håber at kunne komme til USA og træne på is midt på sommeren.

- Banen i Salt Lake City åbner til juli. Jeg træner meget derovre, hvor de har de hurtigste baner og den største viden. Men vi bliver her så længe, det er nødvendigt, og foreløbig har vi lejet vores bolig frem til maj, siger han.

Uddannelse og vinter-OL

På ét punkt har Viktor Hald Thorup dog ikke helt kunne planlægge sig fri af corona-nedlukningen i Danmark.

- Jeg er ved at afslutte min bachelor i ernæring og sundhed og manglede én dag af min praktikperiode. Det er irriterende,siger vestsjællænderen, der endnu ikke ved, om han får den dag »forærende«, så han kan komme videre.

Færdiggørelse af uddannelsen er dog ikke det eneste store mål forude. Vinter-OL i Beijing i 2022 er et andet, og han glæder sig over ikke at være i samme situation, som sine »sommer-kolleger«, der har fået udsat deres lege i Tokyo til 2021.

- Jeg føler mig heldig. Inden jeg tog afsted til Portugal var jeg nogle gange i Idrættens Hus i Brøndby, hvor jeg overhørte en håndfuld samtaler mellem sportsfolk i panik. Nogle forsøgte at kvalificere sig til OL, og andre var i deres livs form, men var bange for, at OL ville blive aflyst, siger Viktor Hald Thorup.

- Som olympisk atlet kan jeg sagtens sætte mig ind i, hvor hård sådan en mental rutsjetur er, siger den danske fanebærer fra vinter-OL i Pyeongchang i 2018.