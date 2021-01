Der burde måske have været champagne og ikke sodavand på bordet, da Dianalund/Tersløses formand Morten Andersen (t.v.) og cheftræner Per Berg nytårsaftensdag skrev under på en forlængelse af aftalen. Foto: DTHK

Per Berg tager ny tørn

Sport Sjællandske - 05. januar 2021 kl. 05:42 Af John Ringstrøm

Der manglede ikke mange timer af det gamle år, da Dianalund/Tersløse og Per Berg satte deres underskrifter på en ny aftale.

Cheftræneren og den vestsjællandske 3. divisionsklub blev nytårsaftensdag enige om at fortsætte samarbejdet yderligere et år, så det også gælder sæsonen 2021/2022.

- Jeg er rigtig glad for og tilfreds med, at aftalen med DTH er blevet forlænget. Det er en klub med stor lokal opbakning fra sponsorer, der har støttet i en svær tid, samt en masse frivillige, der hjælper og støtter klubbens hold. Det nyder jeg rigtig meget at være en del af, lyder det fra Per Berg.

Per Berg kom til Dianalund/Tersløse i januar sidste år, men fik som alle andre håndboldtrænere på niveau under 1. division ikke ret meget brug for sine trænerevner i 2020 på grund af corona-pausen.

Han har nået at stå i spidsen for vestsjællænderne i seks officielle kampe og har fem sejre på papiret.

- Den flotte procent må han meget gerne højne, når sæsonen forhåbentligt kommer i gang igen i løbet af 2021, lyder det fra formand Morten Andersen.

Berg selv håber også, at sæsonen ikke bliver udskudt alt for meget.

- Sportsligt ser jeg store perspektiver i at fortsætte. Vi har en bred og spændende trup med en god blanding af talent og rutine. Vi har skabt et træningsmiljø, hvor spillerne hver gang møder op for at blive dygtigere. Det er som træner både spændende og inspirerende at arbejde med. Jeg er sikker på, at vi kan drive det langt, hvis vi fastholder det, siger den tidligere Næstved Herlufsholm- og Korsør/Tårnborg-træner.

Ingen ved rigtig endnu, hvornår - og om - sæsonen bliver genoptaget. Umiddelbart er der ikke sat datoer på for forårets kampe.

Dianalund/Tersløse er placeret på tredjepladsen i rækken - to point efter førerholdet Slagelse HK.