Patrick Hansen knuste stjernerne: Nu venter kvalifikation i udlandet

Patrick Hansen nyder stor succes i øjeblikket, og tirsdag aften satte han alle stjernerne til vægs, da der blev kørt kvalifikation til VM-serien ved et stævne i Esbjerg. Her så den 22-årige speedwaykører sig aldrig tilbage, og i stedet måtte stjerner som Hans Andersen, Peter Kildemand, Kenneth Bjerre blot se til og kigge langt efter sejren, mens det tidligere Glumsø-talent drønede over stregen med armene i vejret.