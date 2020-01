Par kommer på prøve i Næstved Boldklub

Næstved er på jagt efter en afløser for Rafaelson, og i den jagt kommer der tirsdag to udenlandske angribere til prøvetræning i Næstved. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

14. januar 2020

Når Næstveds 1. divisionstrup i fodbold træner tirsdag, vil der være et par nye ansigter med til træningen.

Klubben får nemlig besøg af et par prøvespillere, som man ønsker at se nærmere på som et led i den jagt på nye offensive kræfter, der lige nu pågår.

- Der er tale om et par udenlandske angribere. Blandt andet en hollænder, Enzo Stroo, som vi er spændt på at se nærmere på. Vi får også besøg af Kim Ojo, som tidligere har været i dansk fodbold, fortæller sportschef Peter Dinesen.

Enzo Stroo har tidligere været topscorer i Volendam. Senest har han spillet i TOP Oss i den næstbedste hollandske række.

Han ser frem til at tage de to angribere under lup, for det er en svær opgave, som han har stillet sig selv i spidsen for.

- Det er altid svært at finde de her spillere, der kan score mål, og i denne omgang har vi nogle meget specifikke ønsker fra vores nye træner Maximilian. Han vil meget gerne have en boldfast angriber, som vi kan bruge som opspilsstation, og det skal jo samtidig være en angriber, der også gerne skal score nogle mål for os, siger Peter Dinesen.

Allerede inden salget af Rafaelson, som søndag blev skibet afsted til Nam Dinh i Vietnam, var Næstved på udkig efter offensive forstærkninger. Det understregede Maximilian Dentz i sidste uge, da han skulle redegøre for sine ønsker for det igangværende transfervindue.

Det ønske er næppe blevet mindre efter søndagens spillersalg, hvilket Næstveds sportschef er helt på linje med.

- Vi skal helt sikkert have en angriber ind, og vi skal måske også have to. Det er et krav, at en ny angriber skal have fysik og noget målnæse, og de par spillere, som vi i første omgang kigger på opfylder de kriterier, siger Peter Dinesen, der ikke kun eksternt har travlt med at få styr på Næstved-truppen til forårets kampe.

Internt forsøger man fortsat at få kontraktforlængelser med de tre danske profiler Kristoffer Munksgaard, Jesper Christiansen og Mark Kongstedt på plads.

- Vi vil meget gerne beholde dem, så vi arbejder fortsat på at få det på plads, så vi kan tage endnu et stort skridt mod at gøre det her til et mere professionelt setup, siger Peter Dinesen.

Sideløbende med kontraktforhandlinger og besøg af prøvespillere afsøger Peter Dinesen også fortsat muligheden for at udleje nogle af de Næstved-spillere, der umiddelbart ser ud til at have langt til spilletid i forårets kampe.