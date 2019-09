Ricky Pabon er blevet opsagt i Næstved Boldklub. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Pabon er fortid i Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pabon er fortid i Næstved

Sport Sjællandske - 24. september 2019 kl. 15:30 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved siger farvel til sin amerikanske assistenttræner Ricky Pabon, der har været i klubben siden juni.

Den amerikanske træner kan dermed se tilbage på en kort men hektisk tid i Næstved, hvor han til dels selv har været med til at skabe uro med sit kompromisløse vindergen.

Netop den anderledes attitude blev i sidste ende for meget for klubbens ledelse med direktør Peter Nielsen i spidsen.

- Vi er ganske enkelt nødt til at handle nu. Ricky er en meget lidenskabelig træner, og han har også budt ind med meget godt, mens han har været her, men til syvende og sidst var de kulturelle forskelle bare for store, siger Peter Nielsen.

- Det var forskelle, som vi prøvede at få til at mødes, men i den sidste ende kunne de ikke forenes. Rick kommer med en anden indgangsvinkel og tankegang, og den har bragt godt med sig, men den har også gjort det modsatte, siger Peter Nielsen.

Forløbet er ikke blevet gjort nemmere af, at det ikke er lykkes klubben og Ricky Pabon at få en arbejdstilladelse til ham, hvilket i praksis har elimineret hans muligheder for at indgå i den daglige træning og sidde med på bænken til kampe.

- Det er klart, at det heller ikke har gjort situationen bedre, at han ikke har haft mulighed for at deltage, siger Peter Nielsen.

Ricky Pabon indledte sit ophold med bulder og brag, da han på sin helt egen og meget iøjnefaldende facon fik indledt sæsonen med et sprogbrug, der ikke er hørt lignende siden sømandsbossen Preben Møller Hansens velmagtsdage. Med tiden blev Ricky Pabon dog klar over, at tingene fungerer på en anden måde i Danmark, og han rettede ind, men helt godt blev det åbenbart aldrig, og de seneste forlydender går på, at han i sidste uge havde skabt uro igen, hvilket var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Omvendt går der også rygter om, at han har haft en uoverensstemmelse med Alexander Quaye om holdudtagelsen, men den sidste del afvises blankt af Peter Nielsen.

Da rygterne om Ricky Pabons afgang begyndte at florere forlød det også, at cheftræner Fernando De Argila også var på vej væk i sympati med Ricky Pabon, men det bliver ikke tilfældet.

Den spanske træner fortsætter i Næstved, hvor han fortsat vil have assistenterne Karsten Jensen og Kenneth Gangsted ved sin side.