Se billedserie - Der er gode dage, og der er dårlige dage. Men jeg synes egentlig humøret er godt - og det bliver bedre og bedre i takt med, at det skrider fremad og jeg ser fremad, siger Kim Madsen, der nu er kommet sig så meget efter sin rygoperatoin, at han er i stand til at gå uden rollator. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: På vej tilbage efter voldsom ulykke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

På vej tilbage efter voldsom ulykke

Sport Sjællandske - 15. juli 2021 kl. 07:04 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

I år er det 20 år siden Kim Madsen fra Sorø kørte sin første DM-afdeling i rally.

Jubilæumssæsonen har dog langt fra udviklet sig, som den 41-årige vestsjællænder havde tænkt sig.

I stedet for at kæmpe med om det danske mesterskab i sin hurtige Citroën C3, har han nemlig været henvist til en helt anden kamp - og et helt andet køretøj.

- Da jeg kom hjem fra sygehuset, gik jeg med rollator og derefter med krykker. Men med stædighed og vilje har jeg smidt begge dele, og nu er jeg begyndt at kunne gå normalt igen, siger Kim Madsen.

På lørdag er det præcis tre måneder siden tilværelsen ændrede sig radikalt for den dygtige rallykører.

Under årets første DM-afdeling i Himmerland mistede Kim Madsen herredømmet over sin bil, der skred ud og rullede rundt i høj fart.

Den erfarne kører blev slået bevidstløs ved ulykken, og da han kom til bevidsthed, lå han på Aalborg Universitetshospital med en brækket ryg, en brækket højre skulder, et iturevet ledbånd i venstre skulder, beskadigede nervebaner til to af fingrene i venstre hånd og en kæmpe hjernerystelse.

- Et stykke af min lænd var brækket over, så der er blevet sat en plade og nogle skruer ind for at holde sammen på det, siger Kim Madsen, der var indlagt i det nordjyske i seks dage, inden han blev overført til Slagelse.

Der lå han yderligere en lille uges tid, før han endelig var frisk nok til at blive udskrevet og for alvor begynde kampen for at blive helt frisk.

- Jeg må gøre, hvad jeg kan indtil smertegrænsen, og det har haft høj prioritet for mig at komme ud og gå. Det går hurtigt den gale vej, når man bare ligger, siger Kim Madsen.

- Jeg er stadig plaget af hjernerystelsen. I begyndelsen kneb det med hukommelsen og jeg havde dobbeltsyn. Nu har jeg stadig svært ved at læse. Jeg ser sådan set godt nok, men jeg kan kun koncentrere mig om det et øjeblik af gangen. Og så er jeg mest frisk om formiddagen, men så forsvinder energien, siger han.

I denne uge begynder Kim Madsen den egentlige genoptræning, og han er så småt begyndte at trappe ned for sin smertestillende medicin.

Samtidig stiger humøret i takt med fremskridtene.

- Jeg vil jo gerne tilbage til den tilværelse, jeg havde før, og jeg glæder mig over de små fremskridt. De holder mig i gang. I begyndelsen kunne jeg jo ikke komme ud af sengen selv. Nu kan jeg rejse mig uden hjælp, og den slags er med til at motivere mig, siger Kim Madsen, der ikke er typen, der har ondt af sig selv.

Og hvis det endelig kniber, er familien en solid større.

- Jeg har fået en enorm opbakning. Jeg har to børn på 8 og 11 år, og de har været rigtig søde og hjælpsomme - og så selvfølgelig min kone, som det virkelig har fyldt meget for. Selv om man kender risikoen ved motorsport, er det alligevel ikke noget, man kan forberede sig på, siger han.

- Engang imellem kan jeg da godt tænke: Hvorfor skulle det ske for mig. Men det kan jo ikke nytte noget at bruge krudt på. Jeg vil hellere glæde mig over, at ryggen heler, som den skal, og have fokus på at komme mig 100 procent.

Til daglig er Kim Madsen værkstedschef hos sin bror Brian Madsen, der også er chef for motorsportsteamet Brianmadsensport.com.

Indtil videre er han sygemeldt fra jobbet på ubestemt tid - og et eventuelt comeback til sporten har endnu længere udsigter.

- Jeg glæder mig til at komme tilbage på arbejde når - og hvis - jeg kan. Men jeg har rigtig svært ved at svare på, om jeg skal køre rally igen, siger Kim Madsen.

- Der er trods alt kun gået tre måneder, og lige nu har jeg nok at tænke på i forhold til mit helbred. Men jeg følger da med i sporten, og så må tiden vise, om jeg får lysten og motivationen igen.

Noget helt andet er så, om Kim Madsen overhovedet tør sætte sig bag rattet og give den gas igen.

- Der er ikke noget, der gør, at jeg skulle være bange. Jeg kan ikke selv huske ulykken, men jeg ved, at jeg ikke selv var skyld i den. Desuden er sikkerheden i rally normalt meget stor, og historisk set er der ikke ret mange, der kommer til skade, når de kører galt, siger han.

Netop fordi Kim Madsen intet husker fra selve uheldet, har han været ekstra interesseret i, at finde ud af, hvad der egentlig skete.

Heldigvis har han kunne snakke episoden igennem med sin co-driver Line Lykke Jensen. Hun var ved bevidsthed under hele forløbet og slap med brækkede ribben, en masse blå mærker og en lille hjernerystelse.

- Desuden har vi en fransk teknikker, som har analyseret uheldet. Han har været ude og tage billeder af vejens forløb og trukket data ud af bilen. Alt det har ført til den konklusion, at højre baghjul punkterede, så bilen skred ud. Jeg fik rettet den op - men i en forkert retning, og så gik det galt, siger Kim Madsen.

- Det er ikke et sted, der normalt er farligt, og der er ingen tvivl om, at det har sat sine spor blandt de andre i sporten, at ulykken var SÅ voldsom. Jeg har også selv spekuleret meget over årsagen, så der er faldet en lille sten fra mit hjerte. Nu ved jeg, at jeg ikke kunne have gjort noget anderledes - uanset hvor på vejen jeg havde kørt og med hvilken hastighed. Det var bare uheld på uheld på uheld, siger han.

- Så egentlig skal jeg bare glæde mig over, at det ikke gik meget værre.