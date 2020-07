Se billedserie - Jeg elsker jetski, og hvis jeg kom ud og så de andre i aktion, ville jeg bare få endnu mere lyst til at være med. Så jeg har holdt mig helt væk siden ulykken, siger Anders Keller, der først forleden var tilbage på vandet efter mere end seks måneders pause. Foto: Aquabike

På vandet igen efter alvorlig ulykke

På vandet igen efter alvorlig ulykke

Sport Sjællandske - 14. juli 2020

18. december blev en voldsomt forslået Anders Keller hevet op af Den Persiske Golf efter en alvorlig ulykke ved sæsonfinalen i VM-serien i jetski.

Først for nylig var den 29-årige slagelseaner så tilbage på vandet. Efter mere end seks måneders genoptræning.

- Det var hammer sjovt. Jeg havde et stort smil på under hjelmen. Det var den fedeste følelse af være tilbage, men jeg var helt smadret bagefter, siger Anders Keller.

Det blev til 10 minutter på vandet, og Anders Keller forsøgte at tage det roligt. Selv om det var svært.

- Der er forskellige klasser. Og jeg startede på min standard-ski. Det er i den lille klasse, hvor maskinen ikke har så mange kræfter. Den er ikke så hård at sejle, og hvis man ryger af, er det heller ikke med så stor hastighed, siger Anders Keller, der nu arbejder frem mod et comeback på den noget mere kraftfulde konkurrence-ski.

- Jeg er jo konkurrencemenneske, så jeg øger stille og roligt tiden på vandet. Jeg tager det step by step, men overvejer at prøve konkurrende-skien her efter ferien, siger han.

Ved ulykken fik Anders Keller blandt andet en blødning i maven, problemer med den ene lunge og slemme skader på musklerne i højre arm og højre lår.

I flere dage var han indlagt på intensiv, inden han blev fløjet hjem til Danmark og nåede at fejre jul med familien - fra sin sygeseng.

- Jeg har stadig ondt. Jeg lider af hovedpine, smerter i venstre side af nakken og i højre lårben, og min arm er slet ikke lige så stærk som førhen. Nogle dage går det godt, men det er måske mest fordi, man bliver vant til smerterne og ikke mærker dem på samme måde, siger Anders Keller.

Mere end et halvt år efter uheldet, får han stadig fysioterapeut-behandlinger og er i kontakt med de læger, der har hjulpet ham i hele processen.

- Jeg laver mine øvelser, cykler nogle ture og er også begyndt at arbejde lidt som tømrer igen. Det er også en slags træning. Alt i alt vil jeg tro, at jeg er på 65-70 procent af min gamle form, siger Anders Keller.

- Men jeg er bagud i forhold til, hvad jeg havde troet. Fra starten fik jeg at vide, at der ville gå minimum et halvt år, før jeg var klar igen, men mit hoved har hele tiden været 20 procent foran. Jeg har følt mig mere frisk, end jeg var. Men nu har jeg lært, at jeg ikke kan forcere noget. Så jeg vil ikke så gerne overbelaste kroppen, for så får jeg bare endnu mere ondt. Det har jeg prøvet...

Lige nu har Anders Keller ellers god mulighed for at føle sig fristet til at fremskynde genoptræningen.

Efter en lang coronapause er der netop blevet annonceret to EM-løb i Ungarn og Polen, og det første er allerede i slutningen af august.

- Jeg ved ikke, om jeg skal ud og sejle. Men tanken er der da, siger Anders Keller.

- Planen er at fortsætte med at øge træningen hen imod konkurrencen, og så tager jeg beslutningen i ugen op til. Førhen hørte jeg til i top 5, og jeg har ikke lyst til at være med, hvis det bare er for at blive nummer 15. Det nederlag har jeg ikke lyst til at få, så jeg tager kun med, hvis jeg føler, jeg kan levere en god præstation. Ellers vil jeg hellere vente en måned eller to.

Hvordan fremtiden i sporten ellers ser ud, ved Anders Keller ikke rigtig.

Da han kom til skade, lå han nummer fem i den samlede VM-stilling, men lige nu er han slet ikke rangeret, og det kan gøre det svært at få en plads i feltet, når han er helt klar igen.

- De andre nåede at sejle en enkelt VM-afdeling i Kuwait inden coronaen. Så jeg har slet ingen point og er uden for top 10, som SKAL med. Men jeg har jo leveret gode resultater gennem flere år, og det er vel et meget godt kort at have på hånden, siger en håbefuld Anders Keller.