På toppen mod sin gamle klub

Kort før sæsonstarten skiftede Joachim Hesselholt og Ashley Hakizimfura fra VK Vestsjælland til Marienlyst, og lørdag stod de så overfor deres tidligere holdkammerater for første gang, da de to klubber tørnede sammen i Volleyligaen.

- Det var en kamp, jeg rigtig gerne ville vinde for ligesom at bevise, at beslutningen om at skifte var den rigtige for mig.