Peter Nielsen kigger mod en fremtid, der skal bringe Næstved i økonomisk balance, hvilket skal skabe grundlag for, at klubben atter kan have ambitioner om at spille i landets næstbedste række. Foto: John Ringstrøm

På sigt skal det hedde næstbedste række

Sport Sjællandske - 18. december 2020 kl. 22:14 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Da Fabian Ernst og Alexander Quaye for cirka to år siden tog over som ejere af Næstved Boldklub stod de store ord og formuleringer i kø for at blive brugt. To år senere er tonen og udmeldingerne noget mere jordbundne.

Ord som Champions League og superliga er afløst af talentudvikling og 1. division.

- Det skal meget gerne skinne klart igennem, hvad vi vil med klubben. Ambitionen på sigt er, at vi skal tilbage i landets næstbedste række, men vi har ikke travlt. Det må tage den tid, det skal tage. Når vi forhåbentlig rykker op igen, så skal vi være klar til at blive oppe. Vi skal ikke være et elevatorhold, siger direktør Peter Nielsen.

Et vigtigt ben i den taburet som den ambition hviler på, er talentudvikling. Egenudviklede spillere skal prioriteres.

- Det skal der slet ikke herske tvivl om. Vi skal fortsætte udviklingen i vores talentafdeling. Vi kommer til at vise, at vi vil prioritere vores egne talenter. Der skal egne talenter igennem til førsteholdet, så vi kommer til at sætte fokus på ungdomsarbejdet i klubben, og det vil man også hurtigt se et klart signal om, siger Peter Nielsen.

I forhold til ambitionen om at komme tilbage i landets næstbedste række, så er Peter Nielsen med på, at det ikke er oprykning, der står øverst på den to-do-liste, han har liggende på skrivebordet.

- Ambitionen er, at vi skal rykke i løbet af en overskuelig fremtid, men vi har først et stykke arbejde, der skal ordnes, før vi skal tænke i de baner, siger Peter Nielsen.

Noget af det arbejde er at bringe klubbens drift tilbage i balance. De nu tidligere ejeres økonomiske forbrug kvalificerede sig langt hen ad vejen til en plads i Luksusfælden, men nu skal der rettes ind, så det seneste årsregnskab ikke gentages i fremtiden.

- Målet er, at klubben skal være selvfinansierende. Der er ingen tvivl om, at vi har et stort oprydningsarbejde foran os. Det gælder blandt andet om, at vi skal have skåret til i spillertruppen, så vi nedbringer udgifterne til spillerlønninger, siger Peter Nielsen.

Næstveds direktør vil ikke specifikt pege på spillere, der skal ud, men Sjællandske erfarer, at man i første omgang vil forsøge at komme ud af kontrakterne med de ghanesiske spillere og Hugo Passega, der alle er milevidt fra at holde 2. divisionsniveau. Ydermere er man meget tæt på at få ophævet aftalen med Victor Jatoba, der heller ikke har lignet en spiller med niveau til divisionsfodbold.

Når den del formentlig er klaret i de kommende måneder, skal Næstveds nye bestyrelse se på mulighederne for at øge omsætningen, så ambitionen om at komme tilbage på 1. divisionsniveau kan blive realistisk.

- Vi skal også have udbygget organisationen. Det kunne meget vel være med en sælger, så vi har flere hænder til at tage sig af vores sponsorer. Det vil være naturligt, da jeg som direktør også får flere og flere opgaver, der ligger ud over det at pleje vores sponsorer, så det skal vi bestemt kigge på muligheden for at realisere, siger Peter Nielsen.

Han har selv stået i orkanens øje i store dele af tiden under de udenlandske ejere. Sammen med sportschef Peter Dinesen har han været genstand for mange negative kommentarer fra de mange lokale facebook-krigere. Nu får begge chancen for at vise, hvad de kan, når de ikke er underlagt afrikanske luner og tysk indflydelse.

- Som det ser ud lige nu, er det Peter Dinesen, der fortsætter som sportschef. Han har et godt netværk og fremfor alt har han et stort grønt hjerte, så han er den rette mand, siger Peter Nielsen, der hele fredagen blev mødt af positive tilkendegivelser fra sine omgivelser i kølvandet på offentliggørelsen af det nye ejerskab.

- Jeg tror hele den nye ejerkreds svæver lidt på en lyserød sky i dag, fordi vi er blevet mødt af så mange positive reaktioner. Det giver noget tro på, at vi har gjort det rigtige, og det giver noget håb i forhold til opbakningen i fremtiden, siger Peter Nielsen.

Vedvarende rygter vil vide, at det ikke er købssummen, der har været den store knast i overtagelsen af klubben. Den skulle angiveligt ligge på en euro. Til gengæld har den nye ejerkreds påtaget sig den videre drift, der er en udfordring, da den, som årsregnskabet antyder, langt fra er i balance.

- Jeg vil ikke kommentere på købssummen, siger Peter Nielsen.