Overtidsgyser i første kvartfinale

05. april 2021 Af John Ringstrøm

Der skulle fem minutters overtid til for at finde vinderen af det første opgør i basketligaens kvartfinaleserie mellem »kaninerne« fra Svendborg Rabbits og Team FOG Næstved.

I HK Midt Arena i det sydfynske trak værterne det længste strå efter en gyser, der kunne være gået til, hvilken side det skulle være.

De fire perioder endte lige 74-74, og det var atter tæt på at blive lige i de næste fem minutter, hvor begge mandskaber havde svært ved at score point. Men Svendborg vandt overtiden 6-5, da landsholdsspiller Sebastian Åris sænkede det ene af sine to straffekast inden slutsignalet.

Med to sekunder tilbage fik Åris' landsholdskammerat hos gæsterne, Philip Hertz, chance for et trepoint-skud, men Næstved-kaptajnen missede.

- Det er ærgerligt, for vi kunne have taget føringen i kvartfinaleserien. Men vi har en god chance for at udligne på torsdag, siger Team FOG Næstved-direktør Andreas Larsen.

Han så et spændende opgør, hvor største føring til Svendborg undervejs var på 14 point.

Sjællænderne havde svært ved at score i de to første perioder, så hjemmeholdet kunne gå til pause foran 37-26.

I anden halvleg så det meget bedre ud for gæsterne.

- Vi havde store problemer med at score i 1. halvleg, men vi lavede 48 point i 2. halvleg. Vi kommer ud med en god energi og intensitet i forsvaret. Spillet var ikke kønt, men vi kæmpede. Og Hertz var helt fantastisk. Han skød nogle høje procenter, siger Andreas Larsen om sin anfører.

Philip Hertz spillede klart flest minutter for gæsterne og sammen med Jahmal Jones var han manden, der holdt team FOG Næstved inde i kampen. Hertz var også manden, der med en formidabel trepoint-scoring med tre tiendedele tilbage af kampen sørgede for, at de fire perioder endte lige.

Desværre for gæsterne blev Jones fejlet ud af den ordinære kamp, så han manglede i overtiden.

Her forsøgte istedet Alante Fenner sig med en scoring syv-otte sekunder før tid, men han missede.

- Det var dumt at tage chancen der. Han missede og det gav dem chancen i den anden ende. Vi får chancen med to sekunder tilbage, men det er ikke lang tid, siger Andreas Larsen, der måtte konstatere, at Philip Hertz missede sidste mulighed for at vinde kampen.

- Vi spillede en god kamp, men skal nu rejse os til torsdag. Vores forsvar holder dem på 80 point i 40 minutter plus overtid. Det er egentlig fint. Men vi skal have bedre fat i vores angrebsspil. Der er store perioder, hvor vi ikke scorer, konstaterer direktøren.

Der spilles bedst af fem kampe og nummer to spilles i Næstved torsdag 8. april klokken 19.15.