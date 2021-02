Se billedserie Jalen Nesbitt (t.v.) og Jarel Spellman er her fanget i sekunderne efter, nederlaget er en kendsgerning. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Overtidsdrama sendte Team FOG Næstved ud i pokalmørket

Sport Sjællandske - 08. februar 2021 kl. 13:01 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Philip Hertz havde chancen for at blive den helt store helt, da han med ganske få sekunder tilbage af pokalsemifinalen mellem Team FOG Næstved og Horsens fik fat i bolden ned på egen banehalvdel. Stillingen var 83-83, og tiden var knap.

I al hast driblede han op mod Horsens' kurv, men det var ret tydeligt, at han under ingen omstændigheder ville nå i nærheden af kurven og den sejrsgivende scoring, inden tiden løb ud. Derfor forsøgte kaptajnen lidt optimistisk en afslutning fra midterlinjen, men den gik som ventet ikke igennem kurven. Derfor måtte de to hold ud i fem minutters overtid.

Forud for den dramatiske slutning var gået en kamp, som var bølget frem og tilbage, men oftest med Horsens i førersædet. Faktisk skulle man spille 27 af de 40 minutter, før Team FOG Næstved i det hele taget fik prøvet at være i front. Ved stillingen 61-60 til sydsjællænderne begyndte man for alvor at fornemme muligheden for et finaleavancement. Indtil da havde det været østjyderne, der havde dikteret kampens gang. Faktisk var Horsens undervejs flere gange i front med mere end 10 point, men særligt mod første halvlegs slutning - altså i andet quarter havde Team FOG Næstved fået kontakt med gæsterne på Næstved Hallens pointtavle. Samuel Idowu sørgede for absolut spænding ved indgangen til pausen, da han med tre point på slutsignalet havde reduceret til 42-43.

Mod slutningen af den ordinære kamp og i de fem minutters overtid begik Team FOG Næstved en række fejl - ikke af den slags, som dommerne dømmer. Fejl af den slags, der gav point til Horsens eller kostede Team FOG Næstved point i den modsatte ende. Faktisk var der en del fejl fra begge sider. Mens offensiven i det store hele fungerede fint, og en række af de udenlandske Team FOG-spillere leverede de forventede point, var der helt andre udfald i defensiven, hvor det nærmest var 50/50, om alle Team FOG-spillere var med på at dække op, når Horsens havde bolden.

Selvom Team FOG fik spillet sig op i løbet af kampen, afslørede begge holds ageren, at det hele var meget nervøst og urytmisk for begge mandskaber. Der var ganske enkelt for mange fejl i spillet.

Det blev som så ofte før i denne sæson udstillet, at ikke alle Team FOG Næstveds spillere er lige skarpe, når det gælder om at dække op. Horsens havde samme problem, men det valgte træner Lucas Vargas at imødegå ved at lave en nærmest endeløs række af udskiftninger, der nærmest fik karakter af forsvars/angrebs-udskiftninger, som man kender det fra håndbold.

Overtiden forløb med en vis anspændthed for begge mandskaber, der var klar over, at meget stod på spil i de minutter.

Her handlede det meget om, at det var de rette spillere, der skulle træffe beslutningerne. Her var Horsens lige den tand skarpere til at træffe de rette valg, mens Team FOG Næstved i et par kostbare tilfælde valgte forkerte og tæt på umulige løsninger. Så kan man spekulere i, om det var et udslag af situationens alvor, eller om det var et udslag af manglende niveau hos Team FOG Næstved.

I den sidste ende var det Horsens, der bookede en billet til pokalfinalen med en 92-89-sejr.