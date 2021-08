Se billedserie Cajsa Hansen fik problemer med vejrtrækningen i 1. halvleg og måtte ud i pausen. Foto: Jørn C. Jørgensen

Overset frispark og manglende skarphed

Sport Sjællandske - 22. august 2021 kl. 21:31 Af John Ringstrøm

Efter at have tabt sæsonens to første kampe mod henholdsvis Odense og B93 var der lagt i kakkelovnen til Næstved Herlufsholms første sæsonsejr i 1. division, da Vildbjerg kom på besøg søndag eftermiddag.

Sydsjællænderne havde så sent som i for-sommeren besejret holdet fra Herning-kanten med hele 6-1 i sidste sæsons 1. divisionsfinale, og selv om den kamp måske ikke helt kan sammenlignes med søndagens opgør, var der trods alt forventning om at komme på tavlen.

Men manglende skarphed og for mange fejl resulterede i en jysk sejr på 3-2.

- Vi taber til os selv. Vi laver jo nogle kæmpefejl, som man ikke skal lave på det her niveau, siger NIF HGs sportschef Steen Hansen.

Allerede i syvende minut gik to af hjemmeholdets spillere fejl af hinanden på midten af banen og det gav gæsternes hurtige angriber Vilja Pedersen frit løb mod mål.

Hun var hurtigere end værternes anfører Katrine Krag-Andersen og alene med keeper Ida Meilstrup prikkede hun bolden i mål.

- To af vores bliver i tvivl om, hvem der skal på bolden og så »inviteres« deres spiller ind og løber imellem. Samme misforståelse skete også i B93, hvor det var mellem en forsvarsspiller og keeperen. Vi har talt om, at den der er nærmest bolden også griber ind, konstaterer Steen Hansen.

Vildbjerg føring holdt kun et par minutter. Krag-Andersen fik gjort lidt af skaden god igen ved at heade en blød bold ind til 1-1 efter hjørnespark.

I de følgende minutter havde både Line Grøndahl og Celine Troest gode muligheder, inden Camilla Jensen og dernæst Rachel Shtainschnaider brændte et par rigtig store chancer.

Line Grøndahl indledte også 2. halvleg med at sparke en mulighed over, men det lykkedes alligevel værterne at komme på 2-1, da Nicoline Dam Schrøder behersket headede et indlæg fra Josefine Mejer i kassen.

De fleste ventede egentlig bare på et tredje NIF HG-mål, men i stedet skete det modsatte. Igen blev der tøvet i en forsvarsaktion og så kunne Vilja Pedersen igen løbe ned og score for gæsterne.

Vildbjerg havde sandt for dyden ikke haft et ærligt gennemspillet angreb, men alligevel kunne de tage sejren med hjem, da de kom foran 3-2 med otte minutter igen. Et klokkeklart frispark til hjemmeholdet blev overset af dommer Chris Sørensen, og det gav udeholdet en omstilling, som Nanna Frederiksen scorede på.

- Det er en skandale. Dommeren står 10-15 meter fra åstedet. Vi sidder lige ud for og kan både se og høre, der er frispark, siger Steen Hansen, der fik gult kort for at kommentere den manglende kendelse.

- Jeg peger på vores kamera for at vise, at det må kunne ses på optagelsen. Det er jo kampafgørende, lyder det fra sportschefen, der nu skal have holdet på ret køl til onsdagens pokalopgør mod de danske mestre fra HB Køge.

- Vi bør afgøre kampen i den anden ende i 1. halvleg. Men vi mangler skarphed og giver for nemme mål væk. Det hjælper ikke, at vi har bolden 70 procent af tiden. Man skal selvfølgelig også huske, at vi spiller med en venstreside, der alle er 17-18 år. Der er ikke rutine nok i holdet til at tage de iskolde beslutninger i pressede situationer, pointerer han.