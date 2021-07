Se billedserie Der var mange af Næstved-spillerne, som fik vist sig flot frem 0-4-sejren over divisionsrivalerne fra AB. Foto: Andreas Lissau

Overbevisende Næstved-sejr i næstsidste test

24. juli 2021 Af Andreas Lissau

»De Grønne« viste særdeles lovende takter i lørdagens træningskamp mod divisionsrivalerne fra AB, der på hjemmebane blev ydmyget af sydsjællænderne med 0-4.

Om ti dage går det for alvor løs for Næstved Boldklub, når de i første runde af Sydbank Pokalen møder Danmarksserieholdet Holbæk B&I tirsdag 3. august, imens det i den efterfølgende weekend bliver mere alvorligt for de »De Grønne«, når de 7. august sparker 2. divisionssæsonen i gang ude mod Skive.

Det spidser derfor også til for Næstveds nye trænerteam, der med en 26-mandstor spillertrup har rigeligt at forholde sig til inden sæsonstart.

Lørdagens testkamp i Gladsaxe var derfor særdeles vigtig for cheftræner Peter Bonde og de to assistenter Ulrik Balling og Kenneth Gangsted i forsøget på at komme nærmere den rette formations- og opstillingsformel.

Med de mange nye ansigter og relationer i spillertruppen og på trænerbænken havde Ulrik Balling inden kampen manet til tålmodighed.

- Det er klart, at vi ikke kan nå at blive helt sammentømret inden første turneringskamp. Det kommer til at tage noget tid. Man skal ikke forvente, at alting kommer til at sidde i skabet til første kamp. Det ville være utopi at tro det, sagde Balling.

Som neutral tilskuere denne sommerlørdag i Gladsaxe, så lignede Næstvedmandskabet dog netop et velsmurt og sammentømret fodboldhold.

Allerede efter de første 30 minutter stod det 0-2 til udeholdet.

Første scoring blev sat ind Ahmed Hassan, der satte en veltimet inderside på et godt indlæg fra venstresiden.

Mileta Rajovic var med sine to scoringer kampens oplevelse i sommerens første testkamp mod Hillerød, hvor holdet dog tabte med 2-3.

Lørdag viste den 22-årige angriber igen, at han ligner en mand, der har fundet selvtilliden og målformen i sommerpausen.

Rajovic fordoblede således Næstveds føring, da han ved bagerste stolpe med panden dirigerede bolden i netmaskerne.

Angriberen, der havde det svært i forårssæsonen, glæder sig over at have vist sig godt frem i sommeropstarten.

- Det er jo dét, jeg gerne vil - at hjælpe holdet på den måde. Det har jeg ventet på, så det er dejligt, der kommer nogle mål nu. Jeg er begyndt at føle mig bedre tilpas her, det tager nogle gange lidt tid, og så synes jeg også, vi spiller bedre fodbold nu. I foråret blev det lidt for ofte lange bolde, nu spiller vi mere langs græsset, som betyder, at vi får flere tidlige indlæg. Og det er der, jeg er farligst, lyder det fra målscoreren.

Med stillingen 0-2 blev Rajovic planmæssigt skiftet ud i pausen og erstattet med nyerhvervelsen Frederik Christensen.

Fra bænken kunne Mileta Rajovic se, at kampbilledet fra de første 45 minutter fortsatte ind i anden halvleg med et dominerende Næstvedhold.

Alligevel var det Akademikerne, der først var tættest på en scoring. Med en utrolig feberredning afværgede Nicklas Dannevang i målet dog forsøget helt nede ved roden af højre stolpe.

I stedet for en reducerende scoring fra værterne, så blev det derfor i stedet 0-3.

Indskiftede Frederik Christensen modtog en bold i dybden, og med fremragende overblik fandt han en anden indskifter - fremstormende Julius Madsen - der trods sine blot 17 år lagde bolden køligt i nettet med en bred inderside.

Med ti minutter igen straffede sydsjællænderne endnu engang AB på en omstilling.

Unge Carl Cordua erobrede bolden på midten og få sekunder efter lå den for fødderne af en hårdtarbejdende og velspillende Abdoulie Njai, der kronede sin stærke præstation med et hårdt vristspark, som efterlod AB-keeperen uden chancer.

0-4 blev kampens slutresultat. Til trods for de naturlige forskelle trænings- og turneringskampe imellem, så må trænerteamet og Næstved-sympatisører alt andet lige trække en smule på smilebåndet efter lørdagens test.

Næstved spiller deres sidste testkamp på hjemmebane fredag 30. juli mod B93 klokken 16.00.

3. august bliver det alvor, når »De Grønne« i Sydbank Pokalen spiller ude mod Holbæk B&I.

7. august åbnes 2. divisionssæsonen på udebane mod Skive.

