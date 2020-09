Marius Kryger Lindh havde adskillige chancer til at give Slagelse en perfekt start på pokalkampen mod Dalum. Foto: Kim Rasmussen

Overarbejde i Slagelse

En. To. Tre. Fire gange kunne Marius Kryger Lindh med lidt held have bragt Slagelse foran i løbet af de første 21 minutter af onsdagens pokalkamp mod Dalum.

Kun en enkelt gang lykkedes det ham at passere Dalums noget usikre keeper Kristoffer Fuglsand, men scoringen blev underkendt for offside.

Holdkammeraterne Patrick Andersen og Frederik Christensen forstod heller ikke at udnytte et indlæg foran mål og en friløber fra midten, og så blev det ved 0-0 ved pausen.

Et harmløst langskud forbi mål af Rasmus Schmidt var gæsternes eneste reelle afslutning. De få øvrige tilløb til chancer, blev hovedsagelig skabt af et uopmærksomt Slagelse-forsvar - og ødelagt igen af et endnu mere ufokuseret fynsk angreb.