Se billedserie Oliver Jørgensen - her til venstre i en kamp for Herlufsholm for et par år siden - er ny mand i Vordingborg, hvor han skal ind og styrke offensiven efter Jannik Skovs afgang. Foto: John Ringstrøm

Otte uger til sæsonstart

Sport Sjællandske - 20. januar 2021 kl. 06:30 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Om præcis to måneder fløjtes der op til forårssæsonen i danmarksserien, hvis ellers corona-restriktionerne er blødet så meget op, at det kan lade sig gøre.

Under alle omstændigheder er det den tidsramme, Vordingborgs cheftræner Jan Faber arbejder med, og da hans mandskab endnu ikke er gået i gang med at træne, kan han sagtens mærke presset vokse.

- Der er stadig mange ubekendte, men vi er presset. Spillerne løber selv, men det er jo slet ikke det samme. Vi overvejer at starte op i små grupper af fire spillere og en træner, men det skal selvfølgelig være indenfor restriktionerne. Dem må vi forholde os til, siger Faber, der løbende holder sig opdateret, hvad ligestillede klubber gør.

- Man har ikke samme »touch« på spillerne, når de ikke er samlet. Men det skal være frivilligt, om de vil komme og træne under de forhold. Der er kun otte uger til starten. Vi skal efter planen være klar 20. marts ifølge DBU. Men der er ikke meldt andre scenarier ud, hvis det ikke lykkes, siger Faber.

Vordingborg skal i henhold til sæsonplanen have besøg af Otterup i premieren, og her må Jan Faber se bort fra profilen Jannik Skov Hansen, der ifølge trænerens oplysninger er taget til FC Roskilde.

Yderligere må han se bort fra rutinerede Anders Nielsen og Benjamin Jensen, der begge har karantæne i den første kamp.

På målmandsposten kan der også komme et skifte. Førstevalget i efteråret, Timmi Nielsen, har takket ja til at komme til prøvetræning hos de nordlige 2. divisionsnaboer i Næstved Boldklub, og spørgsmålet er, om han bliver der eller kommer tilbage.

- Jeg under Timmi at prøve det og så må vi se. Men vi har Jakob Krag, der er helt klar igen, siger Faber, der generelt har oplevet stor efterspørgsel på hans spillere.

- Serierækkerne er et slaraffenland for divisionsklubberne i øjeblikket. Der er frit slag. Når vi ikke må træne, er spillerne fuldstændig fri til at søge andre steder. Både vi og andre klubber, jeg har talt med, oplever enorm interesse for vores spillere, der inviteres til prøvetræning i større klubber, der gerne må træne på fuld kraft. Men sådan er det. Vi skal bare koncentrere os om vores egen butik, mener Vordingborg-træneren.

En af de nye »varer på hylden« i Vordingborg er 26-årige Oliver Jørgensen.

Den tidligere ungdomslandsholdsspiller har meldt sin ankomst, og det glæder Jan Faber sig over.

- Oliver har sagt, at han er klar til at give den fuld skrue. Han er klar og han kan rigtig meget med en bold. Jeg er sindssyg glad for, at Oliver kommer, når Jannik nu har sagt farvel, siger Jan Faber, som også har fået Thomas Hebo tilbage.

- Vi skulle gerne bruge et par stykker mere. Vi kommer til at skulle bruge mange spillere i et tæt program, når vi går i gang, siger træneren, der i første omgang ser frem til at få spillet Oliver Jørgensen ind i offensiven.

- Det er et scoop, at vi kan få ham ind og nu skal der arbejdes. Jeg havde ham lidt i Herlufsholm, da vi lå i danmarksserien og jeg kan sagtens se, at han kommer til at byde ind med rigtig meget offensivt, siger Faber om Jørgensen, der tidligere har spillet i både Næstved, HB Køge, Herlufsholm og FK Sydsjælland.

Oliver Jørgensen er også noteret for to U18-landskampe og fire U19-landskampe.