Med sine 173 centimeter rager Oriana Guerrero ikke særlig højt op på en volleyballbane, men alligevel er colombinaneren en stærk server og farlig angrebsspiller. Foto: Mie Neel Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Oriana vil sprede god energi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oriana vil sprede god energi

Sport Sjællandske - 17. marts 2021 kl. 21:30 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

For en uge siden vendte VK Vestsjællands kvinder et truende nederlag til en sejr i fem sæt på udebane mod Gentofte og udlignede til 1-1 i semifinaleserien.

Torsdag aften er VKV'erne tvunget til at gøre det igen.

Efter et 1-3 nederlag på hjemmebane i søndags er en sejr nemlig et ufravigeligt krav, hvis holdet vil bevare chancen for en finaleplads mod favoritterne fra Holte.

Vinder Gentofte den tredje sejr er semifinalerne slut, men vinder VK Vestsjælland, skal afgørelsen findes i Korsørhallen på søndag.

- Det vigtigste er, at vi er både sultne og tørstige efter at vinde, når vi går på banen. Vi har arbejdet hårdt for at komme i finalen og vi fortjener det på trods af alle de vanskeligheder, vi har haft, siger VK Vestsjællands colombianske profil Oriana Guerrero.

- For det andet skal vi hver især spille op til vores niveau, og så skal vi følge den taktik, vi er blevet enige om for at neutralisere Gentofte og gøre det hele lidt nemmere for os selv, siger hun.

Da VK Vestsjælland sidste torsdag vendte 0-2 og 16-20 i tredje sæt til en sejr, var det først og fremmest takket være Oriana Guerrero.

Den 26-årige colombianer er rangeret som den bedste server i Volleyligaen, og det understregede hun for alvor, da det kneb allermest.

I det hele taget er Oriana Guerrero en vigtig brik i VK Vestsjællands angrebsspil. Hun har spillet samtlige 57 sæt i sæsonen og foreløbig scoret 247 af sit holds point i sæsonen - kun overgået af Clara Windeleff med 248.

Derfor er det naturligvis afgørende, at topscorerparret leverer varen mod Gentofte, og Oriana Guerrero er klar.

- Det pres jeg har, er at vinde denne kamp og gøre mit bedste for at hjælpe mit hold til sejr, siger Oriana Guerrero, der har tænkt sig at gøre det ved at sprede god energi omkring sig.

- Min hemmelighed er at lægge en masse energi i spillet og nyde det - og så prøve at sprede den følelse til mine holdkammerater, så de kan spille med mere selvtillid, siger Oriana Guerrero.