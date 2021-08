Marius Kryger Lindh fik en god start på sæsonen med mange gode aktioner og en scoring mod Young Boys. Her er han i aktion i træningskampen mod FCKs U19-hold. Foto: Thomas Olsen

Optimismen vokser i Slagelse

Sport Sjællandske - 13. august 2021 Af John Ringstrøm

For anden gang i træk får Slagelse B&I fornøjelsen af at spille foran hjemmepublikum på Harboe Arena Slagelse og for anden gang i træk er det en oprykker, der kommer på besøg.

I premiererunden var det Young Boys FD fra Silkeborg, der kom til Vestsjælland og måtte rejse hjem med et nederlag på 1-3 i bagagen, og denne lørdag er det så oprykkerne fra Karlslunde, der kommer forbi.

Som tilfældet var med »de unge drenge« fra Jylland, er det også første gang, Karlslunde er at finde i divisionerne, og faktisk bliver det oprykkernes første hele divisionsdebutkamp, da de fik afbrudt deres premiere hjemme mod Vanløse sidste weekend efter en halv time ved 0-0 på grund af tordenvejr.

I Slagelse har stemningen naturligvis været høj i løbet af ugen efter en veloverstået premiere. Kun de første 15-20 minutter mod Young Boys var lidt shaky fra vestsjællændernes side, men i resten af opgøret havde cheftræner Zouher Abdullatifs tropper ganske godt styr på det.

- Det har været en god træningsuge, og vi er klar til at lægge på. Det er selvfølgelig et stort minus, at Traoré rev akillessenen over i sidste kamp og er ude i otte til ni måneder. Vi har ikke lavet aftale med Traoré, men vi har sagt, at vi gerne vil hjælpe ham med genoptræning, når han er klar til det, siger Abdullatif om angriberen Ahmad Traoré, der kom til fra Herlev op til denne sæson.

Hvordan Slagelse-træneren vil gribe Karlslunde-kampen, kommer formentlig til at ligne premierekampen.

- Bortset fra Traoré ligner truppen den samme. Vi har selvfølgelig styr på Karlslunde, men først og fremmest har vi fokus på os selv og det vi skal gøre uden dog at være blåøjet. Men det er os selv, der afgør, om vi skal vinde kampene, konstaterer Abdullatif, som maner til forsigtighed.

- Der er folk, der siger, at vi vinder, fordi vi møder to oprykkere til at starte med. Ja, men for det første, er det nye bekendtskaber for os, og for det andet er det hold, der er vant til at vinde fra danmarksserien, så de har selvtillid. Vi så også Young Boys komme farende fra start, konstaterer træneren.

En af de Slagelse-spillere, der var afgørende i kampen mod Silkeborg-holdet, var Marius Kryger Lind. Dels lagde han op til 2-1-målet og dels scorede han selv til 3-1.

- Jeg er først og fremmest glad for, at vi vandt den første turneringskamp. Jeg er glad for, at jeg fik scoret, da et af mine fokuspunkter i opstarten har været at opnå et bedre slutprodukt. Jeg synes, den nye spillestil skaber nogle nye muligheder for mig, lyder det fra den driblestærke kantspiller, der generelt glæder sig over, hvor Slagelse-holdet er nået til på forholdsvis kort tid.

- Det har selvfølgelig været en turbulent opstart med så mange nye ansigter. Træningerne og træningskampene har været vigtige for os, så vi har kunne skabe gode relationer og forståelse for hinanden på banen. Det synes jeg, vi har formået, siger Marius Kryger, der gerne vil holde fast i optimismen.

- Vi er kommet ind i en god stime med nu fire sejre i træk - træningskampe, pokal og turneringskamp. Det har løftet holdet og givet os lyst til mere. Humøret er godt, men vi ved også, at vi fortsat skal træne stenhårdt for at højne vores niveau, da jeg ved, vi har mere at byde på, siger den målfarlige kantspiller.