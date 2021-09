Se billedserie Christoffer Bring (til venstre) fra Næstved Golfklub får et kram af holdkammeraten Matti Røhmer Olsen, mens Fredensborg-spillerne jubler over sejren. Foto: Claus Rasmussen

Oprykningsgyser afgjort i omspil

Sport Sjællandske - 12. september 2021 Af Claus Rasmussen

Næstved Golfklub er også i 1. division i næste sæson, og skuffelsen var tydelig, da spillerne satte sig sammen i restauranten i Vallø Golfklub for lige at skylle oprykningskampen mod Fredensborg ned.

Tavsheden rundt om bordet var total, mens modstanderne jublede uden for på gårdspladsen.

Forud var gået 10 timers drama, inden Fredensborg til sidt snuppede pladsen i Elitedivisionen med mindst mulige margin.

Efter tre foursomes og seks singler sluttede den ordinære kamp 9-9, og så skulle matchen afgøres i et omspil mellem nyprofessionelle Christoffer Bring fra Næstved og Marcus Garfield Hansen fra Fredensborg.

Kort forinden havde Christoffer Bring vundet sin single mod samme modstander, og i det hele taget havde sydsjællænderne momentum på vej ind i omspillet.

På 18. og sidste hul »stjal« Næstveds træner Martin Hansen nemlig oprykningen fra Fredensborg ved at sænke et put fra seks meter, dele sin match mod Marcus Korsgaard Jensen og skaffe det vigtige niende point, der forlængede dramaet.

Christoffer Bring og Marcus Garfield Hansen skulle spille hul 1 og 9 til der var fundet en vinder.

De delte det første omspilshul i par og det andet i birdie, og på tredje hul havde Christoffer Bring så endnu et birdieput for sejren - og oprykningen.

Bolden ramte dog hulkanten og trillede videre, og så måtte de to spillere også videre.

På fjerde omspilshul slog Marcus Garfield Hansen dit drive en halv meter kort af green på det 343 meter lange 9. niende hul.

Christoffer Bring var 20 meter højre om green, chippede lidt for langt og missede sit første put, og det var der ikke råd til.

Fredensborg-spilleren afgjorde det hele med en sikker birdie, og så kunne han dele glæden med holdkammeraterne og sin far - den tidligere Europa Tour-vinder Anders Hansen.

Imens ærgrede Christoffer Bring sig forståeligt nok.

- Jeg slår ikke mine wedgeslag tæt nok på, og det skuffer mig da, at det ikke blev Næstved, der vandt, sagde han efter at have sundet sig lidt.

Det var dog ikke kun de lidt upræcise wedgeslag eller det ærgerlige put på hulkanten, der afgjorde oprykningskampen til Næstveds bagdel.

Fredensborg vandt to af de tre foursomes klart og var foran 5-1 inden singlerne.

Mikkel Jensen og Markus Wellemberg sørgede for det enlige point til Næstved, men havde chancen for to, da de stod med et kort put på 18. hul.

- Det er foursomes vi taber på i dag. I singlerne viser vi jo, at vi har et godt hold, siger Næstveds eliteudvalgsformand Christian Bring.

Her vandt Matti Røhmer Olsen, Frederik Rosantus og Christoffer Bring sikre sejre, Mikkel Jensen og Martin Hansen delte, mens Markus Wellemberg måtte se sig slået.

Med få huller tilbage af de ordinære matcher var der gode muligheder for sejr til både Martin Hansen og Mikkel Jensen.

- Som det ser ud lige nu, så rykker vi op. Så jeg vil gerne have, at vi stopper nu, men det går nok ikke..., sagde Christian Bring.

Et par timer senere kunne han så konstatere, at det ikke gik.

- Vi ville gerne have vundet. Og burde også have gjort det i dag. Men vi havde slet ikke regnet med at skulle spille om oprykning i denne sæson, siger Christian Bring.

Holdet har været uden Christoffer Bring og Jacob Skov Olesen i dele af sæsonen, og sidstnævnte er nu tilbage på sit college i USA og var heller ikke med i oprykningskampen.

- Så jeg synes, det er flot, at vi vinder vores pulje alligevel. Vores unge spillere bliver bedre og bedre, og det er vigtigt til næste sæson, siger Christian Bring.

- Det er pisse irriterende for drengene, at vi ikke rykker op, men de får en masser erfaring af sådan nogle matcher her, og det kommer dem til gavn fremover - både på holdet og individuelt.