Oprykning uden kamp

Sport Sjællandske - 10. juni 2021 kl. 21:24 Af John Ringstrøm

Der ventede spillere og ledere på Herlufsholms bedste kvindehold en løssluppen og glad træningsaften torsdag.

I løbet af eftermiddagen stod det nemlig klart, at oprykningen til den landsdækkende 1. division, landets næstbedste række, var hjemme. Søndagens modstander i sæsonens sidste kamp, FB, valgte at trække holdet, og dermed vinder sydsjællænderne 3-0 uden kamp.

Frederiksberg-holdet ligger sidst i rækken med to point for 13 kampe og ville reelt være uden chance for at slå Herlufsholm. I sidste runde fik FB sågar en øretæve på hele 10-0 af Næsby.

- Ifølge vores oplysninger kunne FB ikke stille hold søndag på grund af ekstraordinært mange skader og sygdom, siger Herlufsholms sportschef Steen Hansen.

Det blev derfor til en jubelaften samtidig med en let træning i Næstved for Herlufsholm-kvinderne, der også nåede at fejre det med champagne.

- Vi betragter det som en oprykning, for de to bedste rækker snævres ind til et elitært felt med kun 16 hold i alt næste sæson. Otte i Kvindeligaen og otte i 1. division, siger Steen Hansen, der glæder sig til udfordringen.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre os gældende. Der er gjort et stort stykke arbejde med spillerne for at nå dertil, hvor de er nu. Men vi skal også lægge på for at være med, og det kræver også nogle nye spillere for at kunne etablere os, konstaterer Steen Hansen, der ikke kan sætte ord på hvor mange og hvem.

Herlufsholm skifter som bekendt navn til Næstved Herlufsholm efter sommerferien. Overbygningen kræver lige en godkendelse på generalforsamlingen i Herlufsholm Fodbold, og derefter i Dansk Boldspil-Union, men det bør kun være formaliteter.

De sydsjællandske kvinder er sikre på at ende som enten nummer ét eller to i 1. division uanset resultatet af sæsonens sidste kamp mod Næsby. Netop fynboerne er de eneste, der kan overhale Herlufsholm, men det betyder intet for oprykningen.

I næste sæson kommer Herlufsholm helt sikkert til at møde Vildberg, Odense Q, B93, ASA Aarhus og Sundby. Næsten sikre er Næsby og Varde fra 1. division.