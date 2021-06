Marius Kryger Lindh (t.v.) afgjorde lokalopgøret mod Næstved. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Oprykning meget langt væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oprykning meget langt væk

Sport Sjællandske - 03. juni 2021 kl. 22:08 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der skulle en enkelt scoring af Marius Kryger Lindh til allerede efter et minuts penge for at give Slagelse sejren over Næstved i de to klubbers divisionsreserveopgør i sjællandsseriens oprykningsspil.

Vestsjællænderne havde ikke meget andet end æren at spille for, mens sydsjællænderne skulle vinde for at bevare en realistisk chance for at ende på enten den direkte oprykningsplads eller andenpladsen, der giver kvalifikationskampe til danmarksserien.

Den ene scoring fik Næstved aldrig udlignet, selv om de prøvede hårdt i resten af opgøret.

- Vi startede højt oppe, men Kryger brød igennem og scorede på omstillingen. Ellers holder vi dem egentlig fra mere resten af kampen, selv om vi også giver dem muligheder for omstillinger. Vi dominerer kampen, selv om Slagelse stillede med et fint hold, siger Rasmus Larsen, Næstveds træner.

Slagelseanernes mandskab bestod næsten udelukkende af spillere, der på et eller andet tidspunkt har haft divisionskampe. Dog spillede det med en bagkæde, hvor ingen var ældre end årgang 2001, ifølge Slagelse-træner Michael Sommer.

- Det var jo Slagelse mod Næstved med den historie de to klubber har. Så vi tænkte ikke over, at vi ville forhindre Næstveds oprykning. Det vigtigste for os var at bevise over for os selv, at vi kan være med mod de bedste. Og Næstved har rækkens bedste hold, siger Sommer, der så sit hold kæmpe godt defensivt.

- Vi var under tryk i 2. halvleg, men forsvarer os godt. Vi vidste godt, at Næstved har et kanonhold med dygtige spillere. Og dem havde drengene forberedt sig på, siger Sommer.

- Kredit til dem, de var taktisk gode og stod godt på banen. Vi manglede til gengæld slutprodukt. Vi manglede kvalitet på den sidste tredjedel af banen, mener Rasmus Larsen, som tidligt i kampen måtte undvære sin forsvarskriger Muhittin Kücük med en skade.

Til gengæld spillede unge Magnus Jørgensen en god kamp, men det hjalp ikke sydsjællænderne i det fremadrettede.

Mens Næstved nu har spillet sin sidste kamp og håbe på, at enten Ringsted eller Solrød taber deres to sidste kampe, kan Slagelse se frem til endnu to kampe, inden sæsonen er slut.

- Det sker nok ikke. Men det var ikke i dag (torsdag, red.), vi mistede muligheden for at rykke op. Vi har gjort det godt. Det var vores miserable efterår, pointerer Rasmus Larsen.

- Vi mangler den udsatte kamp mod Gørslev og så Tuse. To hold, vi endnu ikke har slået, så vi min appel til spillerne er, at vi kan tage det fra den her kamp med videre og slutte godt af, konstaterer Michael Sommer.