Selv om Frederik BIrkelund fremover stiller op for The Scandivanian, bliver han boende i Næstved og vil også stadig have en stor del af sin træning i sin gamle klub. Foto: Claus Rasmussen

Oprykkere må undvære tidligere dansk mester

Sport Sjællandske - 11. februar 2020 kl. 08:40 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederik Birkelund var en af de bærende kræfter, da Næstved Golfklub sidste år sikrede sig oprykning til 1. division, men han kommer ikke selv til at repræsentere sydsjællænderne i landets næstbedste række.

Faktisk kommer han slet ikke til at spille med i holdturneringen i den kommende sæson.

Den danske mester i hulspil fra 2018 skifter nemlig klub til The Scandinavian i Farum, som slet ikke har et herrehold med i danmarksturneringen.

- Scandinavian har ikke et divisionshold mere. Vi undersøgte, om der kunne findes en løsning, så jeg kunne spille for Næstved, men da jeg skal have hjemmeklub i Scandinavian, kan det ikke lade sig gøre, siger Frederik Birkelund.

Selv om den 20-årige sydsjællænder altså ikke får mulighed for at spille divisionskampe, har han alligevel indgået en to-årig aftale med sin nye klub.

Og planen er, at medlemsskabet i The Scandinavian skal være et skridt på vejen mod en professionel karriere.

- The Scandinavian har lavet et talentprogram, hvor jeg og to andre får økonomisk støtte af klubben, samt kommer til at møde medlemmer af The Scandinavian, som på sigt forhåbentlig er villige til at støtte os i pro-livet. Så i forhold til at sikre en god base og 'arbejdsro' de næste par år, er det en god mulighed, som jeg blev nødt til at tage, siger Frederik Birkelund.

- Mest interessant er det dog at møde folk som hjælper mig med at starte op som pro inden for den kommende årrække, samt opbygge et netværk derinde - udover det jeg har her i Næstved og omegn.

Sidste år spillede Frederik Birkelund en del turneringer i den skandinaviske Nordic Golf League, og han legede med tanken om at blive professionel allerede nu.

- Ideen om at turne pro efter 2019-sæsonen har ligget i baghovedet. Jeg føler dog, at det er bedre at vente, til jeg når et rigtigt højt niveau, så jeg kan komme hurtigt forbi Nordic League og videre ud på Challenge Touren eller Europa Touren, siger Frederik Birkelund.

- Jeg er ikke interesseret i at spille rundt på Nordic League i tre-fire år, som mange gør. Mange på mit niveau turner pro fra 2020, men jeg tror det er bedst for min udvikling at forblive amatør for nu. Målet er derfor at nå til et niveau, så det giver mening at skifte status fra sæsonen 2022.

Ved at udsætte sin professionelle karriere kan Frederik Birkelund stadig spille med i flere af de store amatør-mesterskaber rundt omkring i Europa - og så ellers bruge tiden på at blive endnu bedre.

- Niveaumæssigt føler jeg stadig, jeg har en del områder at forbedre mig på, før det giver mening at skifte status, siger Frederik Birkelund.

- Mest af alt fokuserer vi på at løfte niveauet i mine slag til green - jernspillet - da det i statistikken stikker ud, som det primære område for mig at forbedre. Samtidig føler jeg, at jeg stille og roligt kan sætte mere specifikke mål omkring, hvilket niveau jeg skal nå, og er blevet mere bevidst om hvor god, jeg skal være. Blandt andet fordi jeg har prøvet niveauet af på Nordic League i 2019.

Derfor ved Frederik Birkelund også, at der ligger meget arbejde og venter på driving range, og mange af de nødvendige træningsslag vil stadig blive slået i Næstved.

- Jeg vil selvfølgelig stadig være stolt medlem af Næstved Golfklub og regner med at træne der i samme omfang som i 2019, siger han.