Østerbro-dreng glæder sig til en fremtid i grønt

04. september 2021 Af John Ringstrøm

På transfervinduets sidste åbningsdag 31. august lykkedes det Næstved Boldklub at tilføje endnu et »medlem til den grønne familie«.

Bare 19-årige Ludvig Fagersted Henriksen blev hentet hos 2. divisionskonkurrenterne fra Skive, og det er et skifte den unge, alsidige spiller glæder sig meget over.

- Det er min anden officielle træning her i Næstved, og indtil videre har det været dejligt. Der er også virkelig gode faciliteter herude med en bane, der står knivskarpt. Også bare det at komme tættere på familien i København, siger Ludvig Henriksen efter torsdagens træning.

- Jeg er lidt overrasket over, hvor gode forholdene er her. Nu har jeg set lidt forskellige anlæg i Jylland i det år, jeg har været afsted. Jeg husker ikke mange, der har set sådan her ud - både træningsbane og stadion. Jeg kan godt forstå, klubben er stolt af det, siger han.

Den unge københavner er Østerbro-dreng og har hele sin ungdom spillet i først B93 og fra sit 11. år i FC København. Skiftet til Skive for cirka et år siden blev derfor lidt af en omvæltning for det unge talent.

- Jeg fik alligevel meget ud af det, for der var meget modgang, som modner én. I starten gik det rigtig stærkt. Jeg kom lige fra U19 i FCK og gik til at være fast mand på en ny position i Skive. Jeg gik fra at være højre back/stopper til at spille »8'er« i min debut i 1. division. Og i min anden kamp brækkede jeg ribbenene og punkterede en lunge efter 10 minutter. Så jeg var ude i fire måneder. Det var selvfølgelig hårdt 300-400 kilometer væk fra familien og sidde der alene i corona-tiden, hvor man ikke kunne lave noget, fortæller Ludvig Henriksen om den noget omskiftelige og triste start i den midtjyske klub.

- Anden halvsæson var ren nedrykningskamp for os, så det var begrænset, hvor meget der var til mig. Men jeg fik alligevel 15 kampe på det halve år. Jeg lærte meget, da jeg kom fra at spille på det mest dominerende hold i ligaen i hele min ungdomstid, hvor der hele tiden var en forventning om, at man skulle vinde. Og så skulle jeg pludselig over på et nedrykningshold i Skive. Det er anden ting at prøve og det tror jeg er sundt. Man bliver pludselig vurderet på noget andet end éns talent, hvilket jeg har været meget vant til. Nu var det mere, hvordan man håndterer at skulle leve med et 0-0 fra start i stedet for fokus på éns tekniske færdigheder. Man bliver hurtigt voksen i livet både på banen men også det at flytte hjemmefra, konstaterer Ludvig Henriksen.

Ludvig Henriksen var med for Skive mod Næstved i sæsonpremieren for omkring halvanden måned siden. En kamp sydsjællænderne vandt 1-0. Og nu er teenageren klar til at tørne ud i den grønne trøje.

- Det er virkelig gode drenge her i Næstved, Det er dejligt at komme tilbage til lidt sjællandsk humor. Nu har jeg talt nok om fisk i Jylland, siger han med et grin, inden han snakker mere om det overraskende skifte.

- Det kom ret pludseligt fem kampe inde i sæsonen. Men jeg har troet meget på det her Næstved-projekt, som virker spændende med både trænerstaben og alle de gode spillere, der er her. Efter min mening er det spillere, der er for gode til 2. division. Uden at det er et krav fra klubben, kan jeg ikke se andet, end at vi er én af oprykningsfavoritterne. Det er spændende for mig at prøve, siger Henriksen, der på banen kan lidt af hvert.

- Jeg tror, jeg har meget at bidrage med til holdet. Ét er, at jeg dækker mange positioner, og gør truppen bredere ret hurtigt, men i forhold til det boldspil, jeg forstår, man gerne vil dyrke lidt mere herovre, har jeg meget at bidrage med fra min uddannelse i FCK, siger han.

Den 19-årige nye, Næstved-spiller regner dog ikke med at være med fra start i søndagens topkamp mod AB.

- Jeg forventer bestemt ikke at starte inde søndag. Det er klart, at da jeg gik fra at være Skives »nummer 10« og spille forholdsvis fast, vidste jeg godt, at det er et svært skifte at gå fra nummer 11 til nummer ét. Det er det sværeste hold at komme ind på i 2. division ud fra tesen »Never change a winning team«. Sådan er det. Jeg tror mere på projektet på den lange bane, og jeg er meget sikker på mig selv i, at jeg nok skal tilkæmpe mig en startplads, men det behøver ikke være på søndag. Jeg kan jo knap nok navnene på halvdelen af drengene endnu, så det ville være lige voldsomt nok. Men jeg håber da på en rolle. Jeg tænker, at jeg indenfor den nærmeste fremtid, skal jeg være i spil til den. Men det er jo ikke mig, der styrer det, siger den vakse københavner, der er flyttet tilbage til forældrene i Vanløse.

- Jeg har stadig en lejlighed i Viborg, som skal fikses. Men det er nu også rart at stå op uden at tænke på den opvask, man ikke lige fik taget i går. Nu kan jeg også godt mærke, at det efter et hektisk år er rart at trække lidt luft, og så må vi se, hvad der skal ske efter det. Jeg går meget op i min skole, så jeg læser lidt ekstra fag for at komme ind på drømmeuddannelsen næste sommer, lyder det fra Ludvig Henriksen.

Søndagens kamp mellem 2. divisions nummer ét, Næstved, og nummer tre, AB, starter klokken 13.