OL-kravet var lige ved og næsten

- For Helvede da også... Trods fire danske rekorder, en bronze-, to sølv- og en guldmedalje til AK Atlas tre deltagere var træner Frank Petersen alligevel ærgerlig efter weekendens World Cup på Malta.

Efter at have sat dansk rekord med 102 kilo i træk, skulle Louise Vennekilde nemlig »kun« løfte 122 kilo i stød for at klare det danske OL-krav i 87 kilo klassen.