- Jeg er heldig at dyrke en simpel sport, siger Abdi Ulad, der har gode træningsmuligheder trods corona-krisen. Til gengæld kniber det lidt med motiviation efter udsættelsen af OL til 2021. Foto: John Ringstrøm

Send til din ven. X Artiklen: OL-billetten gælder stadig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

OL-billetten gælder stadig

Sport Sjællandske - 17. april 2020 kl. 08:29 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er som at gå ud i mørke med lukkede øjne..., siger Abdi Ulad.

Sådan har maratonløberen fra Slagelse haft det, siden sommerens OL blev udsat til næste år, og stort set resten af løbskalenderen også blev spoleret af corona-virussen.

- De sidste fire år har OL været mit store mål, men nu er det udsat. I stedet har der dannet sig et tomrum. Og så har man ovenikøbet fjernet alt andet, siger Abdi Ulad, der også frygtede, at OL-billetten var væk.

- Jeg havde forberedt mig på det værste, og var klar til at skulle kvalificere mig igen, siger den 28-årige vestsjællænder.

Men det slipper han for.

Abdi Ulad klarede OL-kravet ved at løbe 2.11.03 i Japan i december, og nu har Den Internationale Olympiske Komité, IOC, besluttet, at tiden står ved magt.

Alle kvalificerede atleter er sikret en plads ved de udsatte lege, så nu er det bare op til Danmarks Idræts-Forbund at udtage Abdi Ulad og Thijs Nijhuis officielt.

- Det er dejligt, at jeg ikke behøver tænke på, om jeg er med eller ej. Det er et lyspunkt. Nu har jeg næsten halvandet år til at komme i form, og det eneste jeg skal gøre er at lade være med at spise mig fed, siger Abdi Ulad med et grin.

For de der endnu ikke er kvalificeret, kan det derimod blive ekstra svært at komme med til Tokyo.

- Fra nu af og til 1. december gælder tiderne ikke. Så uanset hvor hurtigt folk løber i den periode, kan de ikke kvalificere sig til OL, siger Abdi Ulad.

Planlægning forfra

Her i april skulle Abdi Ulad havde gennemgået en masse fysiske test i samarbejde med Team Danmark. Men de er udskudt, og det samme er en planlagt træningslejr som optakt til OL.

- Jeg skulle have været til Kenya eller er sted i Europa sammen med Thijs Nijhuis, og så var det planen at rejse til Japan seks uger før OL, siger Abdi Ulad.

Nu skal han i stedet tilbage til tegnebrættet og lave nye skitser for de kommende 15-16 måneder.

- Der er EM i halvmaraton i Frankrig til august og VM i halvmaraton i Polen til oktober. Men jeg ved ikke, om det bliver til noget, siger Abdi Ulad, der har svært ved at motivere sig til træningen frem mod de usikre opgaver.

- Jeg løber og spørger mig selv, hvorfor jeg træner, for jeg er i tvivl, om der overhovedet kommer nogen løb. OL er udskudt, og det er det, jeg forholder mig til. Så må resten gå, som det bedst kan, siger Abdi Ulad.

- Men nu skal jeg have snakket med min klub og atletikforbundet om økonomisk støtte. Det skal på plads, før jeg tager stilling til hvornår, jeg starter forberedelserne for alvor. Jeg har brug for støtte, hvis jeg skal rejse. SU'en rækker jo kun til hoveddøren.

Tilbage på skolebænken

Abdi Ulad har orlov fra sit ergoterapeut-studie frem til 31. august, hvor OL burde have været overstået.

Så inden længe skal han tilbage til skolebænken, og frem til udgangen af januar skal han balancere mellem uddannelse og løbekarriere.

- Det bliver løb på lavt blus, hvor jeg mest skal fokusere på at undgå skader. Hvis jeg slipper for det, så er der tid nok til komme i form til OL bagefter med fornuftig træning uden pres, siger Abdi Ulad.

Mentalt oplever han dog allerede nu en helt ny slags pres uden nogen nære mål.

- De sidste 11 år har jeg ikke løbet for sjov eller bare for at holde mig i form. Jeg er konkurrencemenneske og løber for at præstere, siger Abdi Ulad.

- Det er en hård sport, og man løber og trøster sig selv. Og man får endnu mere ondt, når man ikke kan se et formål. Så lige nu er jeg i en tålmodighedskrig.