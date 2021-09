Se billedserie Luis Carl Jørgensen forsøgte instinktivt at sætte sig op på cyklen igen efter det grimme styrt, men måtte hurtigt sande, at kravebenet ikke sad helt, som det plejede. Han blev efterfølgende kørt væk i ambulance. Foto: privatfoto

O.B. Wiik-rytter skal opereres efter voldsomt styrt

Sport Sjællandske - 17. september 2021 kl. 11:11 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

19-årige Luis Carl Jørgensen fra Næstved brækkede både kraveben, arm og næse, da han med 64 kilometer i timen styrtede i asfalten under et UCI-løb i Himmerland. Nu venter en operation.

Det har været nogle lange uger for Team O.B. Wiik-Dan Stillads-rytteren, Luis Carl Jørgensen, efter han 28. august - helt uden chance for at undvige sit fald - røg en tur i asfalten, da en kollega i feltet styrtede ind foran ham.

Skaderne i næse og kraveben har sidenhen vist sig mere kompliceret end som så, fortæller hovedpersonen.

- Min brækkede næse havde nogle komplikationer. Efter den første gang blev brækket op og sat på plads hos en læge i Næstved faldt næseryggen lidt sammen igen. Så jeg måtte en tur på hospitalet i Køge og få den sat ordentligt på plads igen, hvor de derefter satte noget ståltråd med noget vat op omkring for at støtte det. Det er så taget ud nu, og de gør ikke mere ved den. Så det bliver en lidt mere skæv næse end før og så med et lille ar på toppen - det bliver ved det. Så det er jo bare et ar til samlingen og en ny historie at fortælle, lyder det grinende fra Luis Carl Jørgensen, som fortsætter sin update omkring de andre brækkede knogler.

- Armen er fortsat i gips, og det skal den være i cirka to uger endnu, men kravebenet har der desværre også været nogle komplikationer omkring. Det er ikke »bare« et brud, fordi det er knækket fra hinanden således, at den ene del sidder ovenpå den anden. Så jeg fik derfor af vide, at der kunne gå et halvt til et helt år, før det ville være helet helt, hvis jeg ikke fik en operation. For at fremskynde første del af helingsprocessen med nogle måneder, skal jeg derfor opereres indenfor et par uger, beretter O.B. Wiik-rytteren.

Luis Carl Jørgensen, der bor hos sine forældre i Næstved, kunne to døgn efter sit voldsomme styrt fortælle overfor Sjællandske, at smerterne på daværende tidspunkt gik hårdt udover nattesøvnen.

Først godt to uger efter er smerterne aftaget i en grad, så cykelrytteren igen kan falde nogenlunde til ro om natten.

- Efter jeg fik rettet næsen op, havde jeg nogle ret ekstreme dage, hvor jeg nærmest ikke sov. Men her de seneste par dage har jeg kunne »nøjes« med at vågne to-tre gange om natten, og i går fik jeg faktisk en hel nats søvn. Smerterne der hovedsageligt nu kommer fra kravebenet, er dog stadig en gene, men det er en klar bedring i forhold til min søvn, fortæller Luis Carl Jørgensen, som ser frem til - i første omgang - igen at kunne komme til at sidde på sin hometrainer.

- Uheldet er heldigvis sket på et tidspunkt, hvor jeg alligevel ville gå på pause her i oktober, så derfor kan jeg tage mig den tid, det kommer til at tage. Men af hvad jeg har hørt fra mine kollegaer og kammerater, der har prøvet noget lignende, så regner jeg med, at jeg et par uger efter operationen vil kunne komme til at sidde på hometraineren igen. Og hele mit fokus kommer til at ligge på starten af næste sæson, så jeg er skarp og klar fra start der, siger Næstved-drengen.

Cykelryttere er notorisk kendt for at være nogle »hårde bananer«, som ikke lader sig slå ud af grimme styrt og brækkede knogler - og 19-årige Louis Carl Jørgensen er ingen undtagelse.

Han glæder sig bare til at komme tilbage ud på landevejene med det Næstved-/Slagelse-baserede O.B. Wiik-hold.

- Det er umiddelbart ikke noget, jeg tror, kommer til at skræmme mig i forhold til at skulle cykle i konkurrencer igen. Det kan jeg ikke forestille mig. Det eneste jeg fokuserer på, er bare at komme i gang og tilbage på toppen igen, lyder det fra Louis Carl Jørgensen.