Nytårsknaldet blev en stor fuser

Sport Sjællandske - 27. december 2019 kl. 20:56 Af Simon Ydesen

Det skulle have så godt, men det endte med at blive en decideret nedsmeltning og ydmygelse for Team FOG Næstved, der gik helt kold mod Svendborg Rabbits. Fynboerne endte med at vinde 79-69. I timerne op til fredagens hjemmekamp mod Svendborg Rabbits gik Team FOG Næstved-direktør Andreas Larsen rundt og nød at være tilbage i Arena Næstved. Den hal, der i sin tid delvist blev opført for at give hans baskethold bedre rammer at spille i.

Da tilskuerne begyndte at strømme til i timen op til tipoff var der for alvor basketstemning i Næstved. Næsten 1.500 mennesker havde valgt at lægge vejen forbi for endelig at se Team FOG Næstved i de rammer, som i de seneste sæsoner har dannet rammen om holdets hjemmekampe.

Forventningerne var med andre ord store. Stemningen nåede omtrent samme højder, da Team FOG Næstved lagde fra land som lyn og torden. De sydfynske gæster blev nærmest blæst halvvejs tilbage over Storebæltsbroen i kampens indledning, og efter kampens første fjerdedel førte Team FOG Næstved 68-56, og alt syntes i symbiose. Spillerne leverede en præstation, der levede op til den flotte ramme.

Festen fortsatte i begyndelsen af andet quarter. Ja faktisk ligefrem til stillingen 38-25 til hjemmeholdet. Så må guderne vide, hvad der skete for Team FOG-spillerne, men den berømte klap gik ned for dem alle - med undtagelse af Christian Terell.

En tydeligt frustreret Arnel Dedic spankulerede op og ned langs sidelinjen, mens han talte til sig selv med et kropssprog, der ikke efterlod nogen tvivl om et kroatisk temperament, der var på kogepunktet.

Hans mandskab blev nemlig ramt af kollektiv modløshed. Sjældent har man set magen til momentumskifte i en basketkamp.

Fra at være oppe med 13 point i midten af andet quarter, var Team FOG Næstved bagud med 18 point ved indgangen til sidste quarter.

Tredje quarter var blevet vundet af Svendborg Rabbits med 24-5, og hvis man tæller de sidste fem minutter af første halvleg med, havde Svendborg Rabbits vundet de 15 minutter med 41-10.

Spillerne på banen virkede apatiske og modløse, mens spillerne på bænken virkede uengageret. Nærmest ligeglade med den ydmygelse, som holdkammeraterne var i gang med at blive en del af.

Den form for nedsmeltning viser i den grad en mangel på lederskab blandt spillerne. Der var ingen Philip Hertz eller en anden ledertype til at hanke op i spillerne, da modgangen ramte holdet.

De mange positive takter fra de foregående kampe i december forsvandt som dug for vintersolen, som ellers havde gjort timerne op til kampen til en smuk forestilling.

Kampen der skulle have understreget behovet for at få Team FOG Næstved tilbage i Arenaen endte i stedet med at blive en kamp, hvor det talstærke publikum må være gået hjem med en fornemmelse af, at et hold med rygrad som en flødeskumskage ikke just fortjener at spille i så fine rammer. Da først Svendborg Rabbits' aggressive spil begyndte at lønne sig, havde Team FOG Næstved-spillerne ganske enkelt ikke evnerne til at spille sig tilbage i opgøret.