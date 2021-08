Celine Troests drømmemål var ikke nok til NIF HG-point mod Varde IF. Foto: Jørn C. Jørgensen

Nyt nederlag forværrer tung sæsonstart

Sport Sjællandske - 29. august 2021 kl. 16:34 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Næstved HG blev tirsdag aften sendt ud af Sydbank Kvindepokalen efter et 0-5-nederlag mod Danmarksmestrene, HB Køge.

Med sydsjællændernes pokal-exit kan cheftræner, Jeppe Tengbjerg, og spillerne dog nu rette deres fulde fokus på tilværelsen i 1. division, hvor holdet inden søndagens kamp har fået en hård start med tre etmålsnederlag i de første kampe.

Der var derfor hårdt brug for point, da de hvidblusede søndag eftermiddag hjemme stod overfor formstærke Varde IF, som er kommet sejrrigt ud af begge deres første to kampe i sæsonen.

Selvom hjemmeholdet havde spil og chancer til at stå med alle tre point efter de 90 minutter, så var det til slut de kyniske gæster, der kunne tage retur til Jylland med en 2-4-sejr og fuldt pointudbytte.

Det var ellers et tydeligt veloplagt NIF HG-hold, der med et aggressivt pres højt oppe på gæsternes banehalvdel fik tilkæmpet sig overtaget i kampens indledning.

Og hjemmeholdet skulle efter den gode start også have bragt sig i front i det 28. minut, da Josefine Mejer driblede dig fri i målfeltets højre side, og lagde en perfekt tværpasning ind til Rachel Shtainshnaider.

En heroisk kæmpende Varde-forsvarsspiller fik dog blokeret Shtainshnaiders skud.

Meget sigende for NIF HG-holdets skæbne denne sæsonstart, så skulle det derfor i stedet blive udeholdets Solveig Enemark Andersen, der efter en tredobbelt-chance bragte gæsterne i front. Scoringen gav et tydeligt selvtillidsboost til Varde-kvinderne, som få minutter senere udbyggede føringen med noget af en klasse-kasse fra deres offensive-es, Line Aarhus, der efter et træk ind i feltet elegant drejede bolden helt op under overlæggeren og forbi chanceløse Christina Kese Jensen i målet.

Josefine Mejer fik i første halvlegs døende sekunder en gylden mulighed for at sende sit hold ud i omklædningsrummet med lidt ekstra tro på tingene, men Vardes velspillende målvogter, Sidse Tryk Christiansen, fik dog fint afvist muligheden.

0-2 ved pausefløjt forblev derfor den kyniske realitet for Næstveds fodboldkvinder, der ellers i store dele af de første 45 miutter havde været det bedste hold på banen.

De barske tendenser skulle gentage sig kort inde i anden halvleg, da Line Grøndahl missede en kæmpechance i Varde-feltet - i stedet for et NIF HG-mål blev det derfor Vardes Cecilie Kristensen, som efter tvivlsom opdækning på et indlæg kunne sætte den halve chance i mål - 0-3 til gæsterne.

Med en halv time igen var det - ganske paradoksalt - heller ikke en af holdets ellers mange store chancer, som bragte hjemmeholdet på måltavlen.

I stedet blev det et smukt langskud fra Celine Troest helt op i målhjørnet, som vækkede en smule spænding i kampen, og gav fornyet energi til værterne.

Spændingen blev dog punkteret, da Vardes Maria Jørgensen med fem minutter igen køligt omsatte en omstilling til en 1-4-scoring.

Hjemmeholdets Katrine Krag-Andersens mål efter et hjørnespark i overtiden blev derfor kun ren kosmetik for de hvidblusede.

- Lige nu er det meget tungt. Jeg skal lige hjem og se kampen igen på video. Men man må sige, at det er de sidste 20 meter i begge ender af banen, der bliver den store udfordring. Vi har egentlig meget god struktur i det, men brænder vel tre hundredeprocentschancer i første halvleg. Når vi ikke kan score på sådan nogle chancer, så bliver det også bare op ad bakke, for det giver naturligvis en helt anden kamp, hvis det var os, der var kommet foran 1-0, lød det fra sportschef og vikarierende træner, Steen Hansen. umiddelbart efter kampen.

Holdet må efter søndagens nederlag sande, at de stadig har sæsonens første point til gode.

- Vi har noget mentalt, vi skal arbejde lidt med nu. Og så skal vi have noget mere tro på strukturen og de ting, som vi arbejder med på træningsbanen. Vi har en del unge spillere, som måske - når det er vigtigt lige for tiden - bliver lidt nervøse for at stå med ansvaret og finde løsninger, sagde Steen Hansen.

Næste opgave for Næstved Herlufsholm kvinder bliver på lørdag, når sydsjællænderne skal en tur til Sundby.