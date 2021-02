Celine Troest skal sammen med holdkammeraterne slås videre i den hvide trøje til foråret. Foto: John Ringstrøm

Nyt kvindeprojekt er tættere på målet

Sport Sjællandske - 06. februar 2021 kl. 06:10 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

I sidste weekend spillede Herlufsholms fodboldkvinder årets første træningskamp og denne weekend møder de FC Thy i Billund.

På de indre linjer er det nu også på plads, at de to bestyrelser i HG Fodbold og Næstved IF, har besluttet sig for at spille sammen om kvindeholdet, der bliver til et fælles officielt fra sommerferien.

- De to bestyrelser nåede til enighed og gav hinanden håndslag på en samarbejdsaftale tordag aften, så det var en stor dag for kvindefodbolden i Næstved, siger Næstved IFs formand Christian Wennicke.

De to lokale Næstved-klubber har snakket sammen i over tre måneder om at gå sammen om det kvindehold, der ellers meldte sig ud af Herlufsholm i efteråret.

- Nu er vi der. Vi mangler bare at de to klubbers generalforsamlinger godkender det, for det er en betingelse, hvis Dansk Boldspil-Union også skal give grønt lys. Men det tænker jeg ikke, bliver noget problem, lyder det meget forventningsfuldt fra Wennicke.

Holdet skal trænes af den tidligere Næstved-spiller og Slagelse-træner Jeppe Tengbjerg, mens Carsten Madsen bliver assistent. Som daglig ledelse i et sportsudvalg figurerer Steen Hansen og Leon Sloth Skovbo.

Bagved nedsættes en styregruppe bestående af fire mennesker - to fra hver af de to klubbers bestyrelser.

- Vi har besluttet, at holdet skal hedde Næstved Herlufsholm Fodbold og forkortes NIF HG. Indtil overbygningen kan godkendes i DBU fra sommer, skal holdet fortsat spille som Herlufsholm og i de hvide trøjer, forklarer Christian Wennicke.

- Det er også vigtigt for os i NIF, at det foregår sådan. Det er trods alt Herlufsholm, der har kørt holdet op i 1. division og de fortjener stor ros for deres indstilling i processen. Det har fyldt meget og det er vigtigt, at vi kan gøre det sammen. Nu var tiden til, at klubberne går sammen om et fælles hold, påpeger NIF-formanden.

Christian Wennicke og bestyrelsesmedlemmerne på begge sider af bordet glæder sig til at se holdet i aktion i foråret, hvor første turneringskamp efter planen finder sted 27. februar ude mod Sundby.

- Det hele er super-positivt. Vi går ind i det her sammen i den tro, at det kan stemmes igennem på generalforsamlingerne. Selv om det først bliver en realitet fra sommer, kører vi holdet frem til sommer i et samarbejde alligevel, siger Christian Wennicke.

I første omgang kører Næstved Herlufsholm Fodbold som en fælles overbygning med de aftalte rammer frem til sommeren 2022, hvor der så igen tages stilling til det videre forløb.