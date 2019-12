Det traditionsrige indefodboldstævne i Ruds Vedby afvikles ikke i denne sæson, men det giver plads til et nyt stort stævne i Dainalund. Her kan måske få folk som FC Nordsjælland-profilen Mikkel Rygaard at se. Foto: Simon Ydesen

Nyt indefodboldstævne i Dianalund afløser Ruds Vedby

Sport Sjællandske - 11. december 2019

Af Simon Ydesen

Ruds Vedby IF har i denne indefodboldsæson valgt at undlade at arrangere det ellers traditionsrige indefodboldstævne i den lokale hal, som normalt samler den danske elite. Det har i stedet fået Dianalund IF til at arrangere et nyt stort stævne. Da indefodboldsæsonen gik i gang for en måned siden stod det efterhånden klart, at den fodboldmæssige nytårskur i Ruds Vedby ikke ville finde sted i begyndelsen af det nye år, som det ellers har været traditionen de seneste år.

Forklaringen er den, at klubbens nye formand Jørgen Lynge ganske enkelt ikke har haft de fornødne arbejdstimer til at arrangere det store stævne til den igangværende sæson.

- Jeg ved, hvor meget det kræver, og jeg har ganske enkelt ikke været i stand til at afse så mange timer til det her indendørsstævne, hvor gerne jeg end ville, forklarer Jørgen Lynge.

En anden del af forklaringen er helt sikkert, at den tidligere tovholder Brian Dahlin er trådt et skridt tilbage og derfor ikke længere er med omkring bestyrelsesarbejdet i Ruds Vedby.

En helt tredje faktor har været den usikkerhed, der har hersket omkring indefodbold.dk, der står bag grand prix-ranglisten, hvor alle de bedste danske indefodboldhold dyster om at komme med til DM. Jørgen Lynge angiver det som en anden årsag til, at der ikke bliver noget stævne i Ruds Vedby i denne sæson.

Årets aflysning er dog ikke et endegyldigt farvel til indefodbold på topplan i Ruds Vedby.

- Det er vores håb og plan, at vi næste sæson kan genoptage traditionen, siger Jørgen Lynge.

De flere hundrede lokale indefodboldfans, der plejer at lægge vejen forbi Ruds Vedby behøver dog ikke ærgre sig over aflysningen. Et nyt stævne i nabobyen Dianalund har nemlig set dagens lys i kølvandet på Ruds Vedbys manglende stævne.

- Jeg har i flere år gået og overvejet muligheden for at lave et indefodboldstævne i Dianalund, men jeg ville heller ikke forsøge at stjæle noget fra vores naboer i Ruds Vedby, men da det stod klart, at de ikke ville arrangere et GPM-stævne i denne omgang, så valgte vi, at lægge et stævne lørdag den 4. januar, siger stævnearrangør Thomas Werk fra Dianalund IF.

Ambitionen var i første omgang at lave et stævne med 24 deltagende hold, men i skrivende stund har Thomas Werk nedjusteret det antal til 16-18 hold.

- Jeg kan forstå på folk, der tidligere har arrangeret den her slags stævner, at datoen gør, at flere jyske og fynske hold måske venter til sidste øjeblik med at tilmelde sig, hvis de eksempelvis mangler point for at kvalificere sig til DM, så jeg forventer, at vi får en del sidsteøjeblikstilmeldinger, siger Thomas Werk.

Han kan imidlertid fastslå, at stævnet bliver afviklet under alle omstændigheder. Der er allerede godt med tilmeldte hold. Blandt andet de to »storhold« Midtjysk Tag og Tommerup Efterskole, der betragtes som de to bedste i landet. Tommerup Efterskole har blandt andet den tidligere Slagelse-spiller Jakob Skovgaard på holdet.