Noget tyder på, at Katrine Krag-Andersen og hendes holdkammerater på det tidligere Herlufsholm-hold kan rejse sig og fortsætte sammen, hvis det bliver til noget med en aftale om overbygning mellem Herlufsholm og Næstved. Foto: John Ringstrøm

Nyt håb for kvindeholdet

24. november 2020 Af John Ringstrøm

Det skabte en del rystelser i kvindefodboldens grundvold på Sydsjælland, da regionens absolut bedste spillere i samlet flok meldte sig ud af Herlufsholm GF (HG).

Det skete i starten af november i kølvandet på, at holdets cheftræner Thomas Rune sagde op i protest over manglende opbakning fra bestyrelsen.

Holdet lå nummer to i 1. divisions oprykningsspil og var godt på vej til kvalifikationsrækken, men uden træner og spillere ville det være utopi at tro, at Herlufsholm kunne fortsætte i rækken til foråret.

Men nu ser det ud til, at der er håb forude. Avisen erfarer, at der er holdt møde mellem fodboldbestyrelserne i Herlufsholm og Næstved IF (NIF) om et samarbejde.

Det bekræfter NIFs formand Christian Wennicke da også.

- Vi har haft et møde med medlemmer af begge bestyrelser og en investorgruppe, hvor vi blev enige om, at vi gerne vil gå videre med en løsning om en overbygning. Vi har lavet en mundtlig hensigtserklæring og vil nu også gerne have Næstveds politikere i tale. Jeg tror på, vi kan lande en aftale, lyder det fra Wennicke.

En eventuelt aftale skal gerne være endegyldig inden februar, hvor holdet efter planen skal genoptage turneringen i oprykningsspillet. Og Dansk Boldspil-Union skal også godkende aftalen.

Den store tvist i bruddet mellem træner/spillertrup og bestyrelsen i HG var, at fodboldklubben primært er en breddeklub, mens Rune og spillerne bevæger sig på eliteniveau.

Der skal bruges en del penge, hvis divisionsholdet skal op i landets bedste række, Kvindeligaen, og dem har foreningen ikke.

- Det vil være rigtig godt for pigerne, byen og klubberne, hvis vi kan lave den her aftale. Vi er enige om, at det er den rigtige vej at gå. Det er det eneste rigtige at fortsætte den udvikling af pigerne og holdet, som så flot er sket i HG. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, siger Christian Wennicke.

Han understreger, at der mangler mange detaljer i aftalen, men at han gerne ser, kvindeholdet spille på stadion i Næstved.

- Men det kræver nogle faciliteter, træningsmuligheder og økonomi at løfte holdet til højeste niveau. Men det vil være relativt små penge og ikke lige som i herrefodbold, hvor det kræver mange flere penge at nå til tops. Lige nu kan vi godt løfte det i NIF i et samarbejde med HG og investorerne. Men rykker vi op i ligaen, skal der mere til, og så kræver det også licens, siger NIF-formanden.

Om holdet skal spille i grønt eller blåt, om Thomas Rune stadig skal være cheftræner og om alle spillere bare kan og vil fortsætte i en ny overbygning, er der ikke taget stilling til endnu.

- I første omgang skal vi bare blive enige om rammerne i en aftale. Så tager vi det andet bagefter. Først og fremmest er det vigtigt at glemme alle kontroverser, der har været tidligere, og i stedet se fremad. Der må trækkes en streg i sandet. Nu har vi en mulighed for at reagere på det her, og det mener jeg, vil være det absolut bedste for alle - og især pigerne, konstaterer Christian Wennicke.