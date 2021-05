Billedtekst Taastrup FC (grønne trøjer) vandt 1-0 over Vordingborg i onsdags. Efterfølgende blev en TFC-spiller testet positiv for corona. Foto: Hans Kurt Frederiksen

Nyt coronaspøgelse mellem Vordingborg og Taastrup

Sport Sjællandske - 07. maj 2021 kl. 13:20 Af Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det vil åbenbart ingen ende tage. Corona-spøgelset har nu for anden gang i denne sæson taget fat i Vordingborgs bedste fodboldhold i danmarksserien, og for anden gang er Taastrup FC (TFC) involveret.

Dagen efter onsdagens opgør i Vordingborg, som Taastrup vandt 1-0, blev en af gæsternes spillere testet positiv for coronavirus i en kviktest. En yderligere PCR-test senere på torsdagen bekræftede smitten hos spilleren, og så startede bølgen ellers.

- Jeg blev kontaktet natten til fredag af TFCs formand Jørgen Kolter Jensen om, at deres spiller var testet positiv for anden gang. Og det betyder jo, at alle, der var med i og omkring kampen, skal i isolation og testes på fjerdedagen. Er den negativ, skal vi tage en test mere på sjettedagen, fortæller Vordingborgs herreudvalgsformand John »Bøf« Petersen.

Det betyder også, at alle trænere og spillere, der var involveret i kampen mod Taastrup FC, må undlade at spille lørdagens udekamp i Sundby Idrætspark mod B1908.

- Jeg ved endnu ikke, hvad vi gør. Vi har kontaktet B1908 og de er med på at finde en løsning. Alternativet er, at vi stiller med et serie 3/oldboys-hold, men det har jo ingen værdi og vi vil tabe kæmpestort - og det er 1908 enig i. Jeg har også haft kontakt til DBU Sjælland, så vi håber, der kan findes en ny dato, lyder det med et suk fra Petersen.

Kampen er nu officielt blevet udsat. I efteråret tabte vordingborgenserne 0-3 på skrivebordet til Taastrup FC. Her var det mistanke om coronasmitte i Vordingborg-truppen, der fik dem til at melde afbud, men dengang ville TFC ikke flytte kampen, og så tabte sydsjællænderne uden kamp. Det nederlag blev for nylig stadfæstet i DIFs Appeludvalg.

TFC er programsat til at møde GVI på udebane lørdag, men heller ikke den kamp kan gennemføres. Den er også udsat.