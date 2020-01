Se billedserie Her diskuterer Joel Felix (t.v.) og Luis Fernando, hvem der sparker mest præcist under torsdagens formiddagstræning. Foto: Simon Ydesen

Nye træningstider i Næstved

Sport Sjællandske - 16. januar 2020 kl. 22:05 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstveds spillertrup har i den grad fået skruet op for træningsmængden efter vinterpausen. Der er nemlig hele syv træningspas på ugeplanen lige nu hos de grønne. Man er med andre ord gået over til at træne som fuldstidsproffer.

Der har været sagt og skrevet meget om den sportslige udvikling i Næstved Boldklub, men hvor efterårets udvikling på træningsbanen virkede lettere kaotisk, er der nu helt anderledes tydelig retning for tingenes udvikling. Der skal være fuldtidsprofessionalisme, og det skal være nu.

Således har man allerede nu to dage med både formiddags og eftermiddagstræning. Derudover er der tre dage med et enkelt træningspas. Altså en træningsmængde fuldt på højde med de danske superligaklubber.

Manden der står i spidsen for de syv træningspas er cheftræner Maximilian Dentz. For ham er det en selvfølge, at man træner som en professionel spiller. Det er den måde, han har været vant til at træne på i mange år, men i Næstved er der lige en indkøringsfase, der skal klares.

- Jeg er meget positiv i forhold til truppens fodboldmæssige kvaliteter, men samtidig er vi i gang med at professionalisere det hele, og det er et stort arbejde. Der er mange punkter, som man her skal tage hensyn til. Det handler om, at alle spillerne skal være bevidste om, hvordan man lever som professionel fodboldspiller. Det er i ligeså høj grad et spørgsmål om, hvad der sker udenfor banen. Søvn, kost og meget andet. Det må vi tage skridt for skridt, siger Maximilian Dentz.

Han er glad for at kunne være mere på træningsbanen med sin trup. For Maximilian Dentz er der nemlig ingen tvivl om, at det er en klar fordel med de ekstra træningspas, som det giver at være fuldtidsspiller.

- Hver spiller får jo mere kontakt med bolden. Der er flere gentagelser, og træningseffekten er i det hele taget større. Det er vigtigt, at vi rammer den rigtige belastning for spillerne, så vi får mest muligt ud af træningerne, siger Maximilian Dentz.

Lige nu er det ikke kun Næstved-spillere, der træner med. Der er en række prøvespillere, og de er under lup. Her har cheftræneren og assistenterne en række klare fokuspunkter, når de håbefulde prøvespillere skal vejes i forhold til en eventuel kontrakt.

- Det er vigtigt for mig, at de parate, at de er klar til at arbejde hårdt og har noget vindermentalitet. Så er det naturligvis også et spørgsmål om kvalitet. Der er måske et par steder på banen, hvor vi har brug for noget kvalitet, men der er flere aspekter, som vi kigger på, når vi skal lægge det hele sammen. De menneskelige egenskaber og udviklingspotentialet tæller også med i vurderingen. Derudover er det også vigtigt, at vi kan integrere nye spillere på holdet. Det er samlet set de vigtigste punkter, forklarer den nye Næstved-træner.

Første mulighed for at se sin trup og prøvespillere i kamp er på lørdag, hvor man får besøg af AB til en træningskamp.