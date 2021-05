Nikolaj Østergaard er en af Slagelses stærke U19-spillere, der allerede har fået masser af spilletid på det bedste seniorhold. Foto: Noah Thilemann

Nye roller i Slagelse B&I

Sport Sjællandske - 28. maj 2021 kl. 05:58 Af John Ringstrøm

Med en sejr på 3-1 hjemme over Avarta i pinsen slog Slagelse B&I fast, at holdet også næste sæson er at finde i fodbolddivisionerne - som ovenikøbet kommer til at hedde 3. division.

Reelt bliver der tale om landets fjerdebedste række i den nye sæson, hvor en ny struktur blev offentliggjort torsdag.

Man er også allerede begyndt at tænke ændringer ind i organisationen hos den nu 134 år gamle klub. Blandt andre skiller Slagelse sig af med sportschef-stillingen, hvorfor Søren Andersen allerede er stoppet i klubben.

- For et års tid siden ændrede vi strukturen på den måde, at sportschefen ikke skulle have noget med talent- og eliteafdelingen at gøre. Det er et kæmpearbejde at være sportschef ved siden af en fuldtidsjob. Hvis vi skulle gøre det bedre og følge med tiden, skulle sportschefen kun have med første- og andetholdet på seniorsiden at gøre. Men vi er en for lille klub til det og må erkende, at økonomien ikke er til at have en sportschef. Hvis vi kommer i 1. division igen, kan det godt være, vi får behov for det, forklarer Slagelse B&Is formand Michael Birkedal.

I stedet for sportschef-stillingen overlades der mere ansvar til cheftræner Zouher Abdullatif og hans assistent Henrik »Gryde« Carlsson samt resten af trænerteamet, der fremover blandt andet skal stå for scouting af nye spillere, både inde- og udefra.

Trænerteamet bliver samtidig den nye sportslige ledelse i klubben sammen med blandt andre talentchef Jonas Nielsen og meningen er, at fokus på udviklingen af egne spillere skal styrkes.

- Vi skal blive gode og dygtige til det, der hedder »rugekassen« fra U17 og til U23. Det kræver, at vi bliver gode til transitionsdelen, for den er vigtig, konstaterer Michael Birkedal.

I seneste opgør mod Avarta blev en stor del af vestsjællændernes ungdomsarbejde synliggjort på imponerende vis. Der var seks U19-spillere i truppen og tre af dem startede på banen. Nikolaj Østergaard var en af holdets bedste, mens Jacob Christensen scorede to mål.

- Vi skal udvikle spillere fra hele Vestsjælland og vi skal blive endnu dygtigere til at blive den samlende faktor for vores netværksklubber, siger formanden.

Michael Birkedal og resten af bestyrelsen sætter rammerne og visionen for den sportslige linje, som den nye sportslige ledelse skal arbejde under.

- Det bliver afgørende, at den sportslige ledelse formår at skabe miljøet. Det er der allerede, men det skal blive endnu bedre, konstaterer Birkedal.

Han kan også allerede nu se frem mod et ophold i den nyoprettede, landsdækkende 3. division med 12 hold. Strukturen bliver den samme som superligaen, NordicBet Ligaen og 2. division, nemlig med et grundspil og et slutspil.

- Jeg er ærgerlig over navnet 3. division. Det hører fortiden til. Men sådan er det. Vi går benhårdt efter oprykning, pointerer Michael Birkedal.

To hold ryger op fra 3. division. Slagelse skal over Storebæltbroen i cirka 11 af de 22 runder i grundspillet. Og derefter venter et slutspil om oprykning med de seks bedste og et om nedrykning med de seks dårligste. Af de sidstnævnte ryger der fire hold ned i danmarksserien.

- Jeg tror helt sikkert på oprykning. Vi har nogle tanker og planer for at kunne realisere det. Og de unge drenge er også bedre om et halvt år, siger Slagelse-formanden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den nu forhenværende sportschef Søren Andersen.