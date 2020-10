Se billedserie Mikkel Steinmetz glæder sig over, at hockeysæsonen er reddet med de nyeste retningslinjer fra myndighederne og DIF. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Nye retningslinjer skaber glæde og travlhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye retningslinjer skaber glæde og travlhed

Sport Sjællandske - 29. oktober 2020 kl. 06:18 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Mens der i kølvandet på statsminister Mette Frederiksens udmelding om de nye retningslinjer i henhold til Covid-19 var en masse spørgsmål, så de mest profilerede sportsgrene i Danmark ikke i tvivl om, hvorvidt de kunne fortsætte med at konkurrere. Det være sig fodbold og håndbold, der med det samme fik slået fast, at de bedste rækker kunne fortsætte som følge af en bestemmelse om, at professionel idræt ikke ville blive ramt af forsamlingsforbuddet.

Det efterlod imidlertid en lang række idrætsgrene og en række eliteudøvere i ingenmandsland, for hvor stod de i forhold til de nye retningslinjer? Den tvivl blev fejet af bordet, da DIF mandag kunne melde ud, at man udvidede rækken af sportsgrene og udøvere, der var fritaget for det nuværende forsamlingsforbud.

Det betyder blandt andet, at hockeyklubberne kan gå i gang med indendørssæsonen, hvilket man ellers havde lange udsigter til at komme i gang med som følge af den første udmelding fra Mette Frederiksen.

- Vi havde efter planen første turneringsrunde den 7. november. Den blev med det samme rykket til 7. februar, men vi var stadig meget nervøse for, om vi kunne komme i gang med turneringen i det hele taget, siger Mikkel Steinmetz, der er både spiller og bestyrelsesmedlem hos Slagelse HC.

Den indendørs hockeysæson er altså blevet reddet af den seneste udmelding, der åbner op for, at de bedste ligaer i alle DIF-sportsgrene kan afvikles som planlagt - dog med visse tilskuerrestriktioner.

- Vi kommer ikke nok ikke til at have tilskuere til vores kampe, men det er jo helt ærligt heller ikke den store forskel for os, da vi ikke er vant til at have så mange tilskuere til vores indendørskampe. Det ændrer dog ikke på, at vi er meget glade for, at vi får lov til at spille. Det betyder meget for sporten, at vi også kan konkurrere om denne sæsons indendørsmesterskab, siger Mikkel Steinmetz.

Midt i glæden over at kunne køre turneringen som planlagt forventer Steinmetz imidlertid ikke, at der bliver de helt store internationale aktiviteter i den kommende tid.

- Det var oprindeligt kun U21-landsholdet, der havde planlagt officielle internationale kampe, men det bliver nok aflyst, og jeg tror heller ikke, at den indendørs Europa Cup bliver afviklet. Det ser ikke sådan ud lige nu, da der er andre lande i Europa, der er hårdere ramt end Danmark, og det lyder ikke til, at man vil samle hold fra hele Europa til et stævne under de nuværende forhold, siger Mikkel Steinmetz.

Normalt ville det koste Slagelse en tur ud i Europa, men lige netop i denne sæson betyder det ikke så meget i Slagelse, da man i modsætning til tidligere år ikke formåede at vinde DM i indendørs hockey i sidste sæson. Den titel gik til Orient fra Lyngby, som dog ikke ligner et hold, der kommer ud og forsvare de danske farver.

Det er ikke kun i hockey, at der nu åbner sig muligheder. Det samme gør sig eksempelvis gældende for vægtløftning.

AK Atlas-træner Frank Petersen var i sidste uge meget i tvivl om afviklingen af DM i vægtløftning, som Slagelse-klubben i 11. time havde overtaget værtsrollen for.

Med de seneste retningslinjer fra myndighedernes og DIFs side er der dog grønt lys for afviklingen af DM i midten af november.

- Vi har valgt at gennemføre under de nuværende muligheder. Vi er i gang med at planlægge, hvordan vi rent logistisk får tingene til at køre rundt, siger Frank Petersen.

Også hos en tredje vestsjællandsk eliteklub er der et større arbejde i gang i kølvandet på mandagens præcisering.

Vandpoloklubben i Slagelse, der er blandt landets bedste havde i første omgang slået sig til tåls med, at sæsonen var forbi, og Valby var blevet kåret til mester. Nu betyder den seneste udmelding, at der er spekulationer i gang om en genoptagelse af sæsonen og en annullering af skrivebordstitlen til den ellers nykårede mester.

- Jeg ved, man lige nu er i gang med at se på sagen, men jeg forventer helt klart, at vi kommer til at spille om DM, selvom der nok er et enkelt hold, der gerne ser skrivebordsafgørelsen stå ved magt, siger Ole Løgsted for Slagelse Vandpolo.