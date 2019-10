Det helt nye Team FOG Næstved-hold glæder sig til at vise sig frem for hjemmefansene i den gamle Næstved-Hal1 for første gang. Men flere af spillerne har stadig et efterslæb på grund af skader i opstarten. Foto: Simon Ydesen

Nye navne i den gamle hal

Uche Ofoegbu, Javier Marin, Jaquil Taylor og ikke mindst træner Arnel Dedic.

Det er nogle af de nye navne, Team FOG Næstveds trofaste fans skal til at lære at kende, og onsdag aften får de for første gang muligheden for at råbe dem ud på hjemmebane.

Det sydsjællandske basketligahold spiller nemlig sæsonens første hjemmekamp i den gamle Næstved Hal1, hvor modstanderen er ingen ringere end de mange-dobbelte, danske mestre fra Bakken Bears.

Dog må den kroatiske cheftræner Dedic se på fra tilskuerrækkerne. Den tidligere, mangeårige Horsens IC-træner skal afsone den anden og sidste af sine karantænedage, men han glæder sig alligevel til opgøret.

- Det er der ingen tvivl om. Vi har set frem til den første hjemmekamp i den lille, gamle hal, hvor vi vil komme med fuld energi og håber på stor opbakning, konstaterer Arnel Dedic, der som modstandertræner har været på besøg i Næstved-Hallerne mange gange før.

- Det har altid været min favorithal. Der er altid stor opbakning og energi. Et intimt sted at spille, siger kroaten.

Det er oven i købet en stor mundfuld, Team FOG Næstved står overfor. Bakken Bears led godt nok et stort nederlag hjemme til cypriotiske Keravnos i kvalifikationen til Champions League i forrige uge, men det er stadig et godt hold.

- Ingen tvivl om, at det er en stor kamp for os. Vores spillere får tidligt på sæsonen mulighed for at se, hvad toppen af dansk basketball er for noget. Det er et stærkt hold, men vi vil give alt og vi kommer også til at lære af kampen, mener Arnel Dedic.

Det nysammensatte, sydsjællandske hold vandt 82-68 i ligapremieren ude over »bjørnetalenterne« fra EBAA. Ikke alt fungerede i den kamp, og cheftræneren er også godt klar over, at det tager tid, før spillerne lærer hinanden og systemerne at kende.

- Spillerne er klar, men vi har døjet meget med skader og har derfor noget at indhente både taktisk, fysisk og teknisk. Vi har ikke spillet meget fem-mod-fem, og mod Bakken vil vi forsøge at trække tempoet lidt ud, mener Dedic.

Det tidlige tidspunkt på sæsonen gør naturligvis, at publikum formentlig ikke skal forvente flydende spil gennem alle 40 minutter og basketball på allerhøjeste niveau. Men derfor kan enkelte spillere godt markere sig i forhold til andre.

- Jeg er ikke meget for at udpege enkelte spillere, tilskuerne skal holde øje med. Jeg vil hellere sige, at vi kommer som et hold og vil vise, at kan fighte og være aggressive. Vi vil selvfølgelig præsentere os selv på bedste vis, første gang vi spiller på hjemmebane, siger Arnel Dedic, der på bænken til aftenens kamp igen afløses af assistenttræner Sergio Rico.

- Vi kommer til at spille »otte mod 12«, for Bakken har en stærk bredde, der alle kan rotere og de er kompakte. Vi vil formentlig nøjes med at rotere syv max otte spillere, for vi kan ikke lade det gå og og ned i 40 minutter, forklarer kroatiske Dedic.

Team FOG Næstveds profiler i første kamp mod EBAA var den nigerianske guard, Ofoegbu, der blev topscorer med 20 point, den østrigske forward Carlos Mateo, som spillede næsten alle 40 minutter og scorede næstmest for sydsjællænderne med 16 point, den amerikanske center på 2,08 meter Jaquil Taylor, der scorede 10 point og tog ni rebounds - altså tæt på »double-double«. Endelig markerede amerikanerne Evan Fitzner og Isaiah Walton sig også ganske fint.